快检车里的高科技 让洛阳百姓吃上“定心丸”

小型全功能“专业移动实验室”，随时停靠检测各类食材——从8月开始，市市场监管局在我市开展食品安全“你送我检”活动，进社区、进学校、进农贸市场，对市民送来的肉类、蔬菜、调味品等进行快速检测，守护大家“舌尖上的安全”。

检测“队伍”高科技

小型全功能“专业移动实验室”，随时停靠检测各类食材——从8月开始，市市场监管局在我市开展食品安全“你送我检”活动，进社区、进学校、进农贸市场，对市民送来的肉类、蔬菜、调味品等进行快速检测，守护大家“舌尖上的安全”。在活动中，一辆辆食品安全快检车发挥了重要的作用。食品安全快检车里有哪些高科技？我们一起看看吧！

食品安全快检车

食品安全快检车是食品安全检(监)测能力建设的重要项目，包含

● 34个品种53件(套)快检设备

● 70多个快速检测项目

检测农残、兽残、微生物等

部分检测项目最快3分钟就能出结果，具有数据准、检测快、易操作等特点，实现了食品安全快速检测从固定到移动的转变，满足了基层食品安全抽样、科普宣传、移动执法等监管需要。

车身自带高科技

水处理系统

食品安全快检车需要外出执行检测任务，其配备的水处理系统有专门的储水装置，可以保证实验用水，并对有毒有害化学试剂进行无害化处理等。

自动采光照明系统

食品安全快检车车顶有巨大的天窗，这是为了确保在实验中尽可能使用自然光，因为在食品安全快速检测实验中，经常会用到各种比色卡，往往微小的色度差就会影响对结果的判断，在自然光线下用肉眼比对会更加准确。

另外，该车还自带供电、温度调节、冷藏及废水、废气处置等专用设备。