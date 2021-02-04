洛阳发布《关于加强全市学校新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》

昨日，记者从市教育局获悉，我市发布《关于加强全市学校新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》(简称《通知》)，对驻洛高校、各中小学的疫情防控工作和师生员工安全防护等进行提醒。

昨日，记者从市教育局获悉，我市发布《关于加强全市学校新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》(简称《通知》)，对驻洛高校、各中小学的疫情防控工作和师生员工安全防护等进行提醒。

严格信息排查

“目前，郑州市在例行核酸检测中发现多例阳性人员，目前已采取管控措施。”市教育局相关负责人提醒，鉴于目前国内疫情多地散发、多发，为了我市广大师生员工的生命安全与身体健康，严防疫情输入风险，我市已进入疫情防控紧急状态。

按照《通知》，各级各类学校要立即对14日内来自或到过出现疫情地区的师生员工进行全面排查，发现情况第一时间上报，不得瞒报、漏报、缓报。相关人员应主动向学校及上级教育行政部门上报信息，并配合疾控部门做好核酸检测、健康监测、医学隔离观察等防控措施。仍在涉疫地区的师生员工，请严格遵守当地的防疫规定，落实相关防控措施。

严控人员流动

各校要加强对师生员工的安全教育，强调当前疫情的复杂性和严峻性，倡导非必要不出洛，减少人员流动，降低疫情传播风险。确需出洛的严格报备手续，落实个人防护措施。广大师生员工也要向家人传递防疫信息和防疫措施，共同营造安全有序的教育教学环境。

严把校门关口

各校要严把校门关，坚持人、车、物同查。师生员工进入校园须戴口罩、测量体温，无关人员、体温异常者严禁进入校园。校外人员因工作需要进入校园的，须持绿色健康码和行程码，并持48小时内核酸检测阴性证明。

做好人员防护

师生员工要坚持科学戴口罩，勤洗手、常通风、不扎堆儿、不聚集，时刻关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、腹泻等症状，应及时向学校报告，并戴好口罩就近前往发热门诊或定点医疗机构就诊，就医途中尽量不乘坐公共交通工具。

严管教培机构

各县区教育局要按照属地管理原则，把各级各类培训机构纳入疫情防控监管范围，严格要求、严格监管。培训机构须按有关要求，认真落实各项疫情防控措施、认真排查，做好涉疫地区人员排查和上报。(记者 焦琳 见习记者 赵梦晨)