小伙身无分文被饭店老板收留 不到一周就偷手机买西服

“马某身无分文，火锅店老板看他可怜，录用了他。”近日，办案民警柳春洋说，没想到马某刚干了不到一周，将同事手机偷走，用换来的钱购买西服。

民警带着马某指认现场

“马某身无分文，火锅店老板看他可怜，录用了他。”近日，办案民警柳春洋说，没想到马某刚干了不到一周，将同事手机偷走，用换来的钱购买西服。

10月20日23时许，西工公安分局西工派出所接到一起报警称，一火锅店员工的手机被盗。办案民警柳春洋见到报警人小周得知，对方23岁，在西工区体育场路某火锅店上班，被盗手机是其去年年底花4000多元购买的。

小周告诉民警，他怀疑是同事马某所为。马某来火锅店工作不到一周，刚来时身无分文，自称手机和身份证均丢失，老板看其可怜，将其录用。在同事眼中，马某老实本分，大家都很照顾他。事发当晚，他下班回到员工宿舍，将手机放在床上去洗澡，从浴室出来后发现手机不翼而飞，用同事的手机给自己的手机打电话，提示已关机，和手机一同消失的还有马某，因此怀疑是马某所为。

柳春洋调查得知，马某曾因盗窃多次被打击处理。10月22日下午，他与同事发现马某在中州中路某商场附近活动，当即到场将人抓获，马某对盗窃手机的事实供认不讳。“马某将手机以800多元的价格卖了，身上穿的西服正是他用换来的钱购买的。”柳春洋说，马某喜欢穿新衣服，缺钱的他以应聘工作的名义，对同事“下手”。目前，马某已被刑事拘留。（记者 魏巍/文 通讯员 张国锋/图）