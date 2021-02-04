洛阳今日阴天有小雨或零星小雨 气温10℃到18℃

预计今天洛阳阴天有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，气温10℃到18℃。

中央气象台预计，4日至7日，全国大部地区将先后遭遇寒潮天气，大风、降温、雨雪天气一触即发，寒潮黄色预警生效中。

中央气象台4日10时继续发布寒潮黄色预警：受寒潮影响，4日14时至8日8时，我国自西北向东南将有一次大风降温天气过程，大部地区气温将先后下降8℃到10℃，西北、内蒙古大部、华北、黄淮、江淮西部、东北地区南部等地部分地区降幅在12℃到14℃，局地在16℃以上，并伴有4级到6级偏北风、阵风7级到8级；8日早晨最低气温0℃线位于山东中部、河南中部至四川北部一带，华南北部最低气温将降至10℃左右。

很多人关心，今年冬天冷不冷？近日，中国气象局国家气候中心在北京组织气象业务、科研和高校专家对今冬(2021年12月至2022年2月)全国气候趋势进行会商，经分析研判，形成主要预测结论：

今年冬季影响我国的冷空气活动频繁，势力偏强，我国中东部地区气温总体以偏冷为主，降水总体呈北多南少分布。2021年12月全国大部气温接近常年同期(1991年至2020年平均)或偏高；2022年1月至2月冷空气活动将明显转强，我国中东部大部地区气温可能较常年同期偏低，东北、华北、西北地区东部、新疆北部等地可能出现阶段性强降温、强降雪过程，西南地区东部和江南西部等地可能发生阶段性低温雨雪冰冻天气。

来看下最近两天的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空短波槽东移影响，预计今天我市阴天有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，气温10℃到18℃；明天阴天转小雨，傍晚到夜里西南部山区转小到中雪，局地有大雪，西北风4级加大至6级左右，阵风8级到10级，气温7℃到17℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞）