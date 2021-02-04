洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今日阴天有小雨或零星小雨 气温10℃到18℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.11.05 08:29

　　中央气象台预计，4日至7日，全国大部地区将先后遭遇寒潮天气，大风、降温、雨雪天气一触即发，寒潮黄色预警生效中。

　　中央气象台4日10时继续发布寒潮黄色预警：受寒潮影响，4日14时至8日8时，我国自西北向东南将有一次大风降温天气过程，大部地区气温将先后下降8℃到10℃，西北、内蒙古大部、华北、黄淮、江淮西部、东北地区南部等地部分地区降幅在12℃到14℃，局地在16℃以上，并伴有4级到6级偏北风、阵风7级到8级；8日早晨最低气温0℃线位于山东中部、河南中部至四川北部一带，华南北部最低气温将降至10℃左右。

　　很多人关心，今年冬天冷不冷？近日，中国气象局国家气候中心在北京组织气象业务、科研和高校专家对今冬(2021年12月至2022年2月)全国气候趋势进行会商，经分析研判，形成主要预测结论：

　　今年冬季影响我国的冷空气活动频繁，势力偏强，我国中东部地区气温总体以偏冷为主，降水总体呈北多南少分布。2021年12月全国大部气温接近常年同期(1991年至2020年平均)或偏高；2022年1月至2月冷空气活动将明显转强，我国中东部大部地区气温可能较常年同期偏低，东北、华北、西北地区东部、新疆北部等地可能出现阶段性强降温、强降雪过程，西南地区东部和江南西部等地可能发生阶段性低温雨雪冰冻天气。

　　来看下最近两天的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空短波槽东移影响，预计今天我市阴天有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，气温10℃到18℃；明天阴天转小雨，傍晚到夜里西南部山区转小到中雪，局地有大雪，西北风4级加大至6级左右，阵风8级到10级，气温7℃到17℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    勇成摄影 街拍老城

    又是一年秋意晚

    隋唐园赏秋

    火烈鸟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605