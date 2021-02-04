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洛阳青年好样的！他们结对帮扶城市困难群众
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 22:26

　　4日一早，河南鹏劳人力资源管理有限公司总经理卢晓芳收拾妥当，早早从家出门，驱车直奔南昌路街道城市困难群众精准帮扶“三青联动”对接仪式现场。

　　来到现场，卢晓芳在人群中扫了几眼，很快就找到了玄玄(化名)奶奶。“阿姨，你来啦？”几句寒暄过后，双方很快聊了起来，话题的中心自然是玄玄。

　　这是一个让人心疼的孩子。孩子自小父母离异，父亲靠打零工维持家用，爷爷奶奶年纪大，平时身体也不好，家庭较为困难。今年上半年，卢晓芳参加涧西区南昌路街道办事处举行的城市困难群众精准帮扶活动，到玄玄家入户走访时，了解到玄玄对音乐特别有天赋，但苦于没有学习的机会。

　　“我来帮孩子联系吧！”卢晓芳当即作了承诺，并很快带着孩子找了音乐老师。“老师都夸他是个学唱歌的好苗子。”卢晓芳说，玄玄是个苦命的孩子，只要自己有能力，这个孩子一定要结对帮扶、帮到底。

　　在当天上午举行的对接仪式上，卢晓芳在精准帮扶协议书上郑重签上自己的名字，正式与玄玄结对。

　　当天，共有17对帮扶者和帮扶对象结对成功。帮扶对象都是来自南昌路街道办事处的城市困难群众，帮扶者包括青年社工、青年企业家、青年志愿者等。

　　“市第十二次党代会提出，要建设青年友好型城市。在城市精准帮扶过程中，更要发挥好青年群体的榜样作用，吸引他们共献爱心。”涧西区南昌路街道办事处工作人员表示，办事处部分城市困难群众有接受帮扶的意愿，根据困难群众的实际需求，街道积极联系对接青年社工、青年企业家、青年志愿者，帮助城市困难群众选定了帮扶者。

　　根据精准帮扶承诺书，帮扶者承诺将在未来的一年时间，经常走访、慰问结对帮扶对象，关心他们的思想和生活，为帮扶对象提供多方面的帮助，尽可能帮助其解决实际困难。

　　“我们将借助打造‘青年友好型城市’的重大机遇，充分调动辖区优秀青年及社会各方参与城市困难群众精准帮扶工作的积极性，创新探索“三青联动”模式。”涧西区相关负责人表示，希望通过“三青联动”模式激发城市困难群众脱困解困的内生动力，引领城市困难群众拥抱新希望、迎来新生活。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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