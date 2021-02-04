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2021年度拟命名、推荐文明诚信企业商户名单公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.11.04 18:47

关于拟推荐申报2021年度河南省文明诚信市场 文明诚信商户及拟命名表彰2021年度洛阳市文明诚信经营示范街 文明诚信经营示范市场  文明诚信经营示范企业  文明诚信经营示范商户名单公示

　　为培育和践行社会主义核心价值观，积极推进全社会诚信体系建设，积极营造文明、诚信的社会环境，按照河南省文明办、河南省市场监督管理局及洛阳市委宣传部、市文明办、市市场监督管理局文明诚信创建工作部署，在各县区委宣传部、文明办、市场监督管理局评选、推荐的基础上，市市场监督管理局进行了认真审核，严格把关，并征求相关部门意见和建议，现将拟推荐申报2021年度河南省文明诚信市场3家、文明诚信商户72户及拟命名表彰2021年度洛阳市文明诚信经营示范街2条、文明诚信经营示范市场13家、文明诚信经营示范企业318家和文明诚信经营示范商户355户名单予以公示，征求全市广大干部、群众及经营者和消费者的意见。公示时间自2021年11月5日起到11月12日止。公示期限内，任何单位和个人均可通过来信、来电、来访、电子邮件的形式，向市文明办和市市场监督管理局反映公示对象的相关情况。反映情况要实事求是，客观真实，以单位名义反映情况的书面材料应加盖公章，以个人名义反映情况的署本人真实姓名，以便调查核实。

　　监督电话：63196160 63196167

　　电子邮箱：hngs0379@sina.com

　　通讯地址：洛阳市市场监督管理局(北院)市场规范管理科

　　附件：

　　1、拟推荐申报河南省2021年度文明诚信市场名单

　　2、拟推荐申报河南省2021年度文明诚信商户名单

　　3、拟表彰洛阳市2021年度文明诚信经营示范街名单

　　4、拟表彰洛阳市2021年度文明诚信经营示范市场名单

　　5、拟表彰洛阳市2021年度文明诚信经营示范企业名单

　　6、拟表彰洛阳市2021年度文明诚信经营示范商户名单

　　2021年11月4日

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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