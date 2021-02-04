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洛阳启动“云上引才周” 500多家企业发布5万多个岗位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 19:05

　　4日，2021年全国大中城市联合招聘高校毕业生(秋季)河南站巡回招聘会洛阳云上引才招聘周活动正式启动。

　　2021年全国大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场活动由人社部主办，共有15场线上活动，其中包括洛阳云上引才周。洛阳活动由市委组织部(市委人才办)、市人社局、洛阳理工学院联合主办，时间为11月4日至11日。活动聚焦高校毕业生就业创业需求，通过“洛阳云上引才周”活动官网，开展企业云招聘、洛阳就业创业政策展、直播带岗、引才云宣讲等特色活动。

　　4日上午，洛报融媒记者登录网站看到，在企业云招聘专区，已有500多家企业报名，发布职位3384个，岗位需求超过5万个。参会企业中，除了中国一拖集团、河南六建集团等洛阳优质企业，还有中国电建集团、中国耀华玻璃等一大批国内外知名企业，求职者扫码就能在线投递简历。

　　在就业创业政策展专区，汇编了全市就业创业扶持政策和青年人才引进政策，发布了《洛阳市重点产业紧缺人才需求指导目录》，求职者不仅可以扫码在线投递简历，还能下载指导目录电子版查看详情。在引才云宣讲专区，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院、洛阳职业技术学院，以及格力电器、中国一拖集团等高校、企业通过视频宣讲招才引智政策。

　　高校毕业生是建设青年友好型城市的主力军和生力军，为进一步满足青年人才对城市发展的需求，本次活动还推出《打造青年友好型城市大学生群体调查问卷》，聚焦青年人才引进和就业创业，调查问卷采取无记名方式线上填报。

　　“才聚河洛凤起洛阳”直播带岗也是此次活动的一部分，4日下午，郑州旭飞光电科技有限公司等4家企业代表走进直播间进行招聘宣讲。

　　“洛阳云上引才招聘周活动持续到11日，欢迎用人单位和高校毕业生积极参与。”洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人介绍，用人单位和高校毕业生可登录活动官方网站(www.goworkla.cn/lyrc)报名。同时，邀请更多青年朋友扫码填写《打造青年友好型城市大学生群体调查问卷》，助力洛阳青年友好型城市建设。(记者 牛鹏远 通讯员 周旗 李培博 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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