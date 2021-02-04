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旱涝保收！今年洛阳将建成25万亩高标准农田
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 17:04

　　洛报融媒记者从今天召开的全市冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议上获悉，今年，洛阳将建设高标准农田25万亩，其中高效节水灌溉面积8万亩。

　　建设高标准农田是落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，扛稳粮食安全重任的重要抓手。近年，作为豫西旱作农业区，洛阳以旱涝保收、高产稳产的高标准农田建设为抓手，不断提升粮食生产保障能力。目前，全市高标准农田建设总规模达267万亩，以此为支撑，全市粮食产量连续多年超过45亿斤。

　　“十四五”时期，洛阳将坚持政府主导、多元参与，科学布局、突出重点，建改并举、注重质量，绿色生态、土壤健康，分类施策、综合配套，建管并重、良性运行，依法严管、良田粮用等工作原则，继续集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，为保障粮食安全和重要农产品有效供给提供坚实基础。

　　此外，今冬明春，洛阳将着力抓好农田水利建设，全力推进水毁水利工程修复，科学谋划防灾减灾重大水利工程，统筹实施灌区续建配套工程，巩固提升农村供水保障水平，切实提高水安全有效保障和水资源优化配置能力。（洛报融媒记者 白云飞 文/图 通讯员 王勇）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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