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这张“背影”照火了 背后的故事很暖心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 17:02

　　夜幕下，一名老人拄着拐杖，步履蹒跚；一名警务人员一手搀扶着老人，一手提着几大袋棉花……最近几天，这张暖心的“背影”照在不少洛阳人的朋友圈刷屏。4日，洛报融媒记者采访照片中的警务人员，为您讲述背后的故事。

　　在这张照片中，身着藏蓝色警用制服和臂上佩戴的“巡逻”红色袖标警务人员是洛阳市公安局涧西分局郑州路派出所辅警王欣然。4日上午，记者在派出所见到了他。

　　11月1日20时许，刚刚巡逻出警归来的王欣然与同事沈世硕看到，一位80多岁的老人一手拄着拐杖，一手拎着三大袋棉花站在派出所大门外，似乎在找人。

　　“老人家，您需要帮忙吗？”出于职业本能，王欣然随即停下来上前询问老人。“唉，年龄大了，拎了这点东西就走不动了，我在这歇会儿。”老人缓缓说道。“您在哪住，我们送您回去？”“那可不行，你们工作这么忙。再说了，我就住在马路对面，走走歇歇就回去了。”老人气喘吁吁地说。

　　“别看棉花轻，可您这几大袋棉花也足有二十多斤吧。”王欣然立马上前把老人手中的棉花接了过来说：“我们送您回家！”，老人虽执意不肯，但最终也经不住王欣然、沈世硕的热情，被他俩搀扶着回到了附近的家。

王欣然(左)、沈世硕

　　有网友评论：两名辅警的行为是对“有困难找警察”的完美诠释。对此，王欣然表示，他们只是做了一件微不足道的小事，只要老人顺利回家就好。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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