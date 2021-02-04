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11月7日起，洛阳地铁暂停受理实体敬老卡申办业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 10:22

　　关于暂停地铁实体敬老卡办理和使用的公告

　　注册人脸识别，无需携带实体敬老卡

　　为给广大老年乘客提供更加便捷的出行服务，即日起洛阳地铁老年人人脸识别系统上线电子钱包功能，新功能上线后，老年人人脸识别不仅具备实体敬老卡各项功能，并且可以当场办理，即办即用。老年人注册人脸识别并办理充值后，乘坐地铁无需再携带实体敬老卡，更加便捷、安全。

　　已开通人脸识别功能的老年乘客可凭身份证号或注册的手机号办理电子钱包充值；符合条件但尚未开通人脸识别功能的老年人可凭有效身份证件(身份证或户口簿原件)至地铁1号线指定车站客服中心办理人脸用户注册和充值。

　　符合条件的老年人注册人脸识别后，工作日高峰时段(7:00-9:00、17:00-19:00,以进站时间为准)乘坐地铁享受5折优惠，其它时段享受免费乘坐地铁70次/月，70次满后享受9.5折优惠。

　　因老年人人脸识别已具备实体敬老卡各项功能，经我司研究决定，对实体敬老卡办理和使用业务进行如下调整，给您带来不便，敬请谅解！

　　(一)自2021年11月7日起，暂停受理实体敬老卡申办业务，11月7日前收集的资料按正常制卡程序完成制卡并发放。已受理的资料我司会妥善保存及处理，不予退还。

　　(二)自2022年3月7日起，暂停所有实体敬老卡在地铁使用，持实体敬老卡的乘客请于2022年3月7日前将卡内余额消费完毕，或前往洛阳地铁任意站点客服中心办理余额退款。　

　　特别提醒：

　　1.老人人脸用户注册、电子钱包充值和余额退款可在地铁运营时间内至洛阳地铁1号线秦岭路站、长安路站、王城公园站、丽景门站、启明南路站客服中心办理。

　　2.实体敬老卡充值和余额退款可在地铁运营时间内至洛阳地铁1号线任意站点客服中心进行办理。

　　3.老人人脸电子钱包和实体敬老卡充值金额须为10元的整数倍，金额不能超过1000元，支持扫码(微信、支付宝)和现金支付。如需退卡内或电子钱包内余额，卡内或电子钱包内余额不应超过100元，以现金方式退还，余额不足1元的部分不再退还(例如余额为50.65元，退还50元现金)。

　　4.洛阳地铁服务热线(0379-86008600)24小时受理相关咨询。

（来源：洛阳轨道交通集团官网）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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