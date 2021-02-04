花中偏爱菊（河洛拾珠）

2021洛阳晚报读者节上周六在王城公园成功举办。秋日的王城公园，各色菊花竞相绽放，成了读者节最美的背景。

2021洛阳晚报读者节上周六在王城公园成功举办。秋日的王城公园，各色菊花竞相绽放，成了读者节最美的背景。菊花，自古以来就为世人喜爱，乃花中四君子之一。菊花在秋季开放，故为秋的象征。它美丽多姿，清秀不俗，人们爱它清丽典雅的外表，更爱它凌霜绽放的傲骨。

都说洛阳牡丹甲天下，殊不知，菊花也与洛阳渊源颇深。菊花原产于我国，《山海经》里是这样说的：“女几之山……其草多菊。”女几山在宜阳县城西，是一座历史文化名山。由此记载可知，河洛地区可能是菊花的原产地。

汉朝时，菊花被当作滋补的药品，菊花酒被称为长寿酒，菊花苗可食用、入药。东汉应劭所著《风俗通义》中说，有一种菊花，茎短花大，食之甘美，在东汉京城洛阳广为种植，后来传到全国各地。

魏晋时期，文人名士大都喜欢菊花，比如曹植的名篇《洛神赋》里这样写：“荣曜秋菊，华茂春松。”曹植以秋菊比洛神之美，可见，在曹植心中，秋菊和洛神一样风姿绰约。东晋大诗人陶渊明爱菊成癖，“采菊东篱下，悠然见南山”的诗句广为流传，因此，菊花有了“花中隐士”的美名。

唐时，菊花的栽培已很普遍，有黄色、紫色、白色等品种。白居易晚年居洛，一年重阳节，诗人和友人宴饮，即席赋诗《重阳席上赋白菊》：“满园花菊郁金黄，中有孤丛色似霜。还似今朝歌酒席，白头翁入少年场。”

隐居洛阳白园的白居易，看到满园金菊，其中只有一丛白菊如霜似雪，好像一位白头翁与一群少年在一起，活脱脱一个老顽童。

洛阳诗人元稹也爱菊花，他写有《菊花》一诗：“秋丛绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。”

元稹钟情菊花，是因为此时百花已凋零，只有菊花还傲然开放。诗人从菊花凋谢最晚这个角度出发，写出了自己爱菊的独特理由，赞美了菊花的品格，也隐喻了自己对这种品格的追求。

宋元明清时期，菊花已有数百个品种，而且每年必得一两种新异花。

如今的菊花，品种更为丰富，色泽更为艳丽。深秋时节，正是菊花竞艳的时候，闲暇时，不妨出去走走，一睹菊花之美，感受它别样的风姿。（记者 刘永娟）