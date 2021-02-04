徐衣显主持召开专题会议 研究生产力布局与发展规划工作

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开生产力布局与发展规划专题会议，听取《洛阳生产力布局与发展规划》编制情况汇报和相关部门、县区意见建议，强调要按照“前瞻30年、谋划15年、做实近5年”的总体思路，全面落实“两个确保”“十大战略”，以创新的思维、开阔的视野、专业的水准、市场的方式做好生产力布局规划编制工作，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供坚实支撑。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开生产力布局与发展规划专题会议，听取《洛阳生产力布局与发展规划》编制情况汇报和相关部门、县区意见建议，强调要按照“前瞻30年、谋划15年、做实近5年”的总体思路，全面落实“两个确保”“十大战略”，以创新的思维、开阔的视野、专业的水准、市场的方式做好生产力布局规划编制工作，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供坚实支撑。

徐衣显指出，生产力布局是一个由点、线、面、网组成的多层次、综合性、区域性、系统性的宏观、中观、微观网络体系，包括结构布局、要素布局、组织布局等，包含经济、社会、政治、生态多种因素，具有经济、生态、社会等目标，要坚持新发展理念、融入新发展格局，认真落实省、市党代会精神，切实编制出高质量、高水平规划。徐衣显强调，一要坚持高质量发展，突出引导性。二要坚持创新驱动，突出引领性。三要明晰发展定位，突出主导性。四要深化改革开放，突出市场性。五要做好规划衔接，突出系统性。六要充分研究论证，突出科学性。

孙延文、魏险峰、侯占国、任丽君参加会议。(记者 李三旺)