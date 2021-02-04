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强化大局意识 激励担当作为 推动省党代会决策部署落到实处
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 08:45

　　昨日下午，市纪委召开常委会(扩大)会议，传达学习习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会等近期会议上的重要讲话精神，传达学习省第十一次党代会精神、省纪委工作报告和十一届省纪委一次全会精神、市委常委会会议精神，部署贯彻落实工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

　　会议指出，全市纪检监察干部要把学习贯彻省党代会精神作为当前一项重要政治任务，组织开展多种形式的学习活动，切实把思想和行动统一到省党代会精神上来。要把学习贯彻省、市党代会精神贯通起来，切实增强服从服务中心大局的责任感、危机感、紧迫感、使命感，忠诚履职尽责，积极担当作为。

　　会议强调，全市纪检监察机关要始终树牢正确的执纪导向，做到政治监督与日常监督相结合，把保障“两个维护”作为最大政治，确保党中央的决策部署和省委、市委各项要求在洛阳条条落实、件件落地、事事见效。要做到“治未病”与“治已病”相结合，把坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围高度统一起来，调动一切积极因素，助力加快建强副中心、形成增长极。要做到能力建设与作风建设相结合，努力建设一支忠诚干净担当、高素质专业化的纪检监察铁军，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强保障。

　　会议还研究了其他事项。(记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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