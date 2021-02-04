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披荆斩棘的墨子哥哥（寻访洛阳都市圈之墨子故里 下）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网 2021.11.04 08:44

　　上篇说到，春秋战国，天下大乱，东周王城洛阳的周天子被架空，诸侯争霸，百家争鸣。

　　乱世之中，一位平民英雄应运而生。他高举“兼爱、非攻”的理想大旗，从河洛地区的尧山深处走出，创立墨家学派，创办平民大学，呼唤和平友爱，反对暴力与战争。

　　这个了不起的人物，就是墨子。他曾师从儒家，后来却与儒家学派分庭抗礼，大唱对台戏。

　　他本是“反战先锋”，却在自然学、物理学领域有诸多创造发明。

墨子像

　　科学之光  领跑时代

　　在鲁山县墨子故里中国墨子文化旅游区门前广场上，立着“墨子号”量子卫星及发射火箭模型。

　　为什么世界首颗量子科学实验卫星会被命名为“墨子号”？引以为傲的鲁山人，在模型底座的导览文中详细解释了此事由来。

　　古籍记载，墨子遍读经典，游历天下，博闻广识，思想超前。生逢乱世，眼见征战不休、民生多难，他立志对抗强权暴政，为天下苍生谋福利，率领墨家门徒奔走呼号，呼吁诸侯停止战争，并利用自创的守城器械，帮助弱国抵御大国侵略。

　　为了反战，墨子不断研究各种兵器、防守器械，结果无心插柳柳成荫，思想家跨界成了科学家，在力学、光学、数学领域皆有杰出成就。

　　他研制出了飞行木鸟，后世认为这种木鸟乃风筝雏形；他发明了超强装载车，载重三十石，运行便捷，操作省力，经久耐用；他还研究发明了连弩车、转射机。

　　他研究声音传播，发现井和罂(yīng)等小口大肚的器型可以放大声音，遂教导守城者，可以在城墙周围每隔一段距离挖一口井，置大罂于井中，罂口绷上薄牛皮，伏在罂上听，以侦测敌人在何方挖地道攻城，做好防御准备。

　　他是我国第一个进行光学实验的科学家，在世界上首次发现了小孔成像原理，证明了光是沿直线传播的，为量子科学奠定了基础。

　　他认为宇宙是一个整体，建立了时空理论，提出了万物始于“有”的主张。

　　他是中国历史上第一个从理性高度研究数学问题的科学家，对倍、平(高)、长、圆、直线等数学概念进行了论述和定义。

　　此外，墨子还是中国古代逻辑哲学的重要开拓者之一。

　　墨辩和因明学、古希腊逻辑学并称世界三大逻辑学。

　　怪不得西方汉学家李约瑟对墨子心服口服，盛赞“墨家的科学成就，超过了整个古希腊”。

　　2016年，我国成功发射世界首颗量子科学实验卫星。为了纪念墨子对量子科学的巨大贡献，这颗卫星被命名为“墨子号”。

　　中国科学家潘建伟认为：“卫星之名取自于我国科学家先贤，体现了我们的文化自信。”

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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