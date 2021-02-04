市委政法委召开理论学习中心组集体学习（扩大）会

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁主持召开市委政法委理论学习中心组集体学习(扩大)会，传达学习习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，传达省第十一次党代会、全市领导干部会议精神及省市重要会议文件精神，研究部署全市政法系统学习宣传贯彻工作。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁主持召开市委政法委理论学习中心组集体学习(扩大)会，传达学习习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，传达省第十一次党代会、全市领导干部会议精神及省市重要会议文件精神，研究部署全市政法系统学习宣传贯彻工作。 昨日，市委副书记、政法委书记杨骁主持召开市委政法委理论学习中心组集体学习(扩大)会，传达学习习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，传达省第十一次党代会、全市领导干部会议精神及省市重要会议文件精神，研究部署全市政法系统学习宣传贯彻工作。 会议指出，全市政法系统要提升政治站位，领会精神实质，锚定“两个确保”、紧扣“十大战略”，准确把握省委重大部署，找准切入点、结合点、着力点，深入研究谋划好今后一个时期我市政法工作的思路和重点，确保重大决策部署在全市政法系统落地生根，为“建强副中心、形成增长极”保驾护航。要保持战略定力，坚持党对政法工作的绝对领导，以人民为中心，加快推进执法司法责任体系改革和建设，在更高起点上推进政法领域全面深化改革；健全完善平安洛阳建设“1+1+7”制度体系，全面深入开展“三零”创建活动，为洛阳高质量发展夯实安全稳定基石。要聚焦重点任务，着力确保全年工作圆满收官。扎实推进市域社会治理现代化试点工作，确保年度试点任务圆满完成；常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展乡村振兴“三清两建”专项行动，不断提升基层社会治理水平；持续深化政法队伍教育整顿成果，努力锻造过硬政法铁军，做到“让犯罪分子闻风丧胆、让人民群众闻名心暖”。(记者 孙小蕊)