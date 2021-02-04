为建设更高品质幸福洛阳贡献民政力量——访市民政局党组书记、局长安占立

“市第十二次党代会明确提出洛阳未来将‘健全分层分类社会救助和社会福利体系’‘打造养老服务的洛阳模式’，为民政部门在新的历史起点上接续奋斗确定了目标、明晰了方向。”日前，市民政局党组书记、局长安占立在接受本报记者专访时说。

“市第十二次党代会明确提出洛阳未来将‘健全分层分类社会救助和社会福利体系’‘打造养老服务的洛阳模式’，为民政部门在新的历史起点上接续奋斗确定了目标、明晰了方向。”日前，市民政局党组书记、局长安占立在接受本报记者专访时说。

安占立表示，市民政局将深入贯彻落实党代会精神，紧紧围绕“三个聚焦”，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，把市委、市政府保障和改善民生的要求不折不扣落到实处，把一个个民生难点变成民生亮点，让全市人民的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续，确保党代会精神在民政系统落地生根。

在织密兜牢民生保障网上有新成绩。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，托牢9.55万兜底脱贫人员民生底线，及时动态调整救助信息，确保精准救助。加快分层分类救助体系建设，为21.6万名低保、特困人员实施高效救助、温暖救助、智慧救助。保障儿童福利权益，打造集养育、治疗、康复、教育、社会工作于一体的儿童福利机构，更好惠及两千余名孤儿及事实无人抚养儿童。建立健全基本殡葬公共服务体系，加快推进公益性公墓建设，更好地满足群众基本殡葬服务需求。

在社会治理和服务能力提升上有新成效。以“三清两建”为抓手，加强3000余个村(社区)群众性自治组织建设，严格落实村级“小微权力”清单制度，增强村(居)民委员会履职尽责和议事协商能力。以集镇建设为抓手，推进规范化社区创建，确保326个创建任务如期完成，夯实社区治理基础。以强化乡镇政府服务功能为重点，支持乡镇政府依法行使职权，扎实推进服务能力建设，提高服务经济社会发展和服务人民群众的水平。以“管理、服务、执法、创新”为主线，引导全市4000余家社会组织充分发挥在服务社会、服务群众、服务行业中的积极作用。提升婚姻登记规范化水平，实现婚姻家庭辅导室全覆盖，倡导健康婚俗新风尚。积极培育志愿服务组织，到2025年每个县区都有志愿服务组织，让志愿服务在社会上蔚然成风。

在完善养老服务体系上有新成果。把养老这个关系千家万户的民生工程办好办实。加快形成涵盖市级养老服务中心、街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站、家庭养老床位的五级养老服务体系，今年年底前实现58个街道综合养老服务中心、844个社区养老服务中心全覆盖。依托市、县智慧养老服务信息平台，为社区居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助医和巡护等“派单式”养老服务，大力推动家庭养老床位建设，实现新建床位9300张，将养老专业服务延伸至家庭。统筹推进农村养老服务体系建设，加快乡镇敬老院社会化改造，支持有条件的乡镇敬老院等公办养老机构通过“公建民营”“委托运营”等方式引入社会力量参与运营管理。依托村党群服务中心建设日间照料站，促进农村养老服务提质升级。(记者 余子愚 通讯员 高海桐)