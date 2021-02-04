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擦亮创新发展底色 持续打造创新高地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 08:37

　　省第十一次党代会报告提出，着力建设国家创新高地，建设一流创新平台，凝练一流创新课题，培育一流创新主体，集聚一流创新团队，创设一流创新制度，厚植一流创新文化，打造一流创新生态。

　　连日来，涧西区深入学习贯彻省第十一次党代会精神。区委理论学习中心组组织新材料及智能装备科创小镇项目实地调研和学习研讨会，现场察看项目进度，研讨解决存在问题，进一步推进科创小镇相关项目建设。

　　与会人员纷纷表示，将深入贯彻落实省党代会精神，把科创小镇作为创新驱动的重要载体和标杆，为建设“千亿强区”、重振涧西辉煌、实现“十四五”发展目标奠定坚实基础。

　　大家一致认为，创新一直以来是涧西区最厚重的底色，从在城郊建区到成为经济社会发展强区、创造新中国工业发展史上多项“第一”，涧西人正是以非凡的创新精神书写辉煌，把这块金字招牌越擦越亮，在创新驱动作用更趋重要的今天，谋创新就是谋未来。

　　科创小镇是涧西区着力打造的聚合创新资源的平台之一，也是助推经济社会发展的新动力之一，以项目建设作为经济工作主抓手，以创新驱动高质量发展将大有可为也必大有作为。

　　涧西区委书记牛刚表示，下一步，涧西区将牢固树立“创新引领发展”理念，强化使命担当，坚持“项目为王”，抢抓自贸区、自创区政策红利，推动科创小镇、省级高新区、先进制造业集聚区深度融合，设立“领导专班”“产业专班”“建设专班”“运营专班”，推动新能源、新材料、新一代信息技术、智能制造等新兴产业集群集聚，在产业创新双驱动上实现更大担当。(记者 赵硕 通讯员 高德权)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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