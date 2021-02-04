争取到“十四五”末，洛阳九大产业集群规模突破5000亿元

推动产业集聚是制造业高质量发展的必由之路。记者11日从市工信局获悉，根据近日发布的《洛阳市制造业产业链招商行动计划》，我市将聚焦农机、轴承、机器人、铝钛、耐火材料、精细化工、光电电子器件、光伏、节能环保等9个优势产业，依托龙头企业开展产业链精准招商，争取到“十四五”末，培育壮大龙头企业15家以上，引进落地招商项目100个以上，九大产业集群规模突破5000亿元。

焊接机器人在工作(资料图片)

推动产业集聚是制造业高质量发展的必由之路。记者11日从市工信局获悉，根据近日发布的《洛阳市制造业产业链招商行动计划》，我市将聚焦农机、轴承、机器人、铝钛、耐火材料、精细化工、光电电子器件、光伏、节能环保等9个优势产业，依托龙头企业开展产业链精准招商，争取到“十四五”末，培育壮大龙头企业15家以上，引进落地招商项目100个以上，九大产业集群规模突破5000亿元。

围绕农机产业集群，我市将以中国一拖为主，重点围绕动力机械、收获机械、农机具等领域开展精准招商。在动力机械领域以涧西区为主要承载地，做强大马力拖拉机板块；在收获机械领域以新安县为主要承载地，做优收获机械板块。在农机具领域以西工区为主要承载地，做大农机具产业板块。到2025年，新引进落地农机产业链上下游项目20个以上，推动50家本地企业纳入中国一拖供应链体系，全市农机产业本地配套率突破40%、规模突破500亿元。

围绕轴承产业集群，我市将以洛阳LYC轴承、新强联、轴研所为主，重点围绕锻造、核心零部件、高端轴承等领域开展精准招商。在锻造领域以宜阳县为主要承载地，提升我市高端锻造供给水平。在零部件领域，提升轴承高精度关键零部件配套能力。在成品领域，分别以新安县、伊川县、伊滨经开区、洛龙区为主要承载地，建设各类轴承生产基地。到2025年，引进落地轴承产业链上下游项目30个以上，推动40家本地企业纳入龙头企业供应链体系，全市轴承产业本地配套率突破50%、规模突破500亿元。

围绕机器人产业集群，我市将以中信重工为主，以机器人、数控机床等智能装备推广应用为突破口，重点围绕机器人本体、先进控制器、高精密伺服驱动系统、高性能减速器等领域开展精准招商，以高新区、伊滨经开区、涧西区为载体，加快建设国内领先的机器人及智能装备产业基地。到2025年，引进落地机器人产业链上下游项目15个以上，推动全市机器人产业规模突破100亿元。

围绕铝钛产业集群，我市在铝产业领域，将以伊电集团、万基控股、中船集团725所为主，以伊川县、新安县为主要承载地，不断延伸铝加工产业链条；在钛产业领域，以新安县为主要承载地，形成产业链中游产能优势。到2025年，引进落地铝、钛产业延链补链强链项目15个以上，培育超50亿元铝精深加工企业5家以上，全市铝钛产业规模突破1200亿元。

围绕耐火材料产业集群，我市将以中钢洛耐、利尔耐火为主，打造集材料、装备、技术于一体，国际领先的先进耐火材料产业集群。加快推动中钢洛耐上市，支持中钢洛耐、利尔耐火兼并重组，实施智能化改造，打造百亿级行业龙头企业。围绕高温工业提高热效率和节能减排需求，以伊川县为主要承载地，不断提升产品附加值。到2025年，培育百亿级企业2家，推动全市耐火材料产业规模突破300亿元。

围绕精细化工产业集群，我市将以洛阳石化、炼化宏达为主，通过延链补链推动石化产业规模化、系列化、精细化发展，强化与江苏、浙江、山东等地区对接，瞄准国内精细化工、化工新材料等领域龙头企业，开展精准招商。到2025年，打造上下游一体、产业链条完整、具有核心竞争力的中西部地区重要的高端化工产业基地，推动全市化工产业规模突破1300亿元。

围绕光电电子器件产业集群，我市将以中航光电为主，重点围绕光电产业中上游电子器件组件、光电线缆、金属构件、塑胶散件制造等环节，加大在广东、江苏等地区的招商力度，以洛龙区、偃师区为主要承载地，培育本地光电产业供应体系。到2025年，引进落地光电电子器件产业链上下游项目20个以上，推动全市光电电子器件产业规模突破500亿元。

围绕光伏产业集群，我市将以洛阳阿特斯、中硅高科为主，重点围绕光伏组件、硅光伏等领域开展精准招商。在光伏组件领域紧盯江苏、浙江、广东等重点招商区域，以洛龙区为主要承载地，形成光伏组件产业集聚；在硅光伏领域紧盯京津冀、长三角重点招商地区，以孟津区为主要承载地，打造硅光伏产业基地。到2025年，引进落地光伏产业链上下游项目10个以上，推动全市光伏产业规模突破500亿元。

围绕节能环保产业集群，我市将以中信重工、隆华科技为主，推动节能装备高端化、智能化发展，以涧西区、伊滨经开区、偃师区为载体，打造国内重要的节能环保产业集群。到2025年，引进节能环保产业项目50个以上，推动全市节能环保产业规模突破500亿元。

根据《洛阳市制造业产业链招商行动计划》，我市未来还将组建产业链招商咨询专家组和专业招商小分队，构建强化产业链招商一揽子政策体系，同时设立总规模100亿元、首期规模不低于30亿元的产业链招商专项基金，绘制产业空间地图并公开发布，推动组建产业技术研究院和产业联盟(商协会)，高标准建设新型产业专业园区，加速促进全市产业上下游延伸、左右链配套、集群式发展。(记者 陈曦 通讯员 孔昭 杨东海)