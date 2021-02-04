洛阳LYC轴承有限公司国有股权划转至洛阳市

3日下午，洛阳市政府与河南省国资委召开座谈会。会上，洛阳市国资委与河南机械装备投资集团签订洛轴股权划转协议。这也意味着，洛阳LYC轴承有限公司的国有股权将全部划归洛阳市国资委持有，该企业将成为洛阳市属国有企业。

3日下午，洛阳市政府与河南省国资委召开座谈会。会上，洛阳市国资委与河南机械装备投资集团签订洛轴股权划转协议。这也意味着，洛阳LYC轴承有限公司的国有股权将全部划归洛阳市国资委持有，该企业将成为洛阳市属国有企业。

洛阳LYC轴承有限公司作为国家“一五”时期建设的156项重点工程之一，在近70年的发展历程中，为我国装备制造产业发展做出了积极贡献。尤其是2015年以来，在河南省国资委的大力支持下，洛轴不断推动体制机制创新，企业管理能力和盈利水平得到大幅提升，成为全国轴承行业的排头兵。

推动洛轴管理体制和经营机制改革，是落实省委、省政府深化国企改革重要决策部署的一项具体安排，必将对推动洛轴及河南轴承产业高质量发展发挥重要作用，对洛阳建强副中心、形成增长极也将发挥重要的支撑作用。下一步，洛阳市将积极支持洛轴平稳过度、稳定经营，待交接完成后，按照“划转与运营并进、移交与混改并行、交割和开工同步、挂图作战全力推进”原则，支持洛轴积极推进混改，提升企业的市场化水平。支持涧西厂区退城入园、企业瘦身健体、实施“三大改造”、加大投资推进项目建设等，力争到“十四五”末洛轴产值达到200亿元，带动轴承产业规模超500亿元。（记者 李迎博 通讯员 王校培 文/图）