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全省第一！河南首台（套）重大技术装备有望新增5名“洛阳成员”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 18:45

　　3日，记者从洛阳市工信局获悉，河南省工信厅近日发布2021年河南省首台(套)重大技术装备拟认定名单，中信重工机械股份有限公司LGMS5727矿渣立磨等17项产品名列其中，此次洛阳市共有5项产品入选，入选数量位居全省第一。

　　进入此次拟认定名单的5项产品来自4家企业，科技含量高，市场潜力大。

　　分别是——

　　●中信重工股份有限公司的LGMS5727矿渣立磨

　　LGMS5727矿渣立磨主要用于冶金行业工业废渣处理与回收利用，已形成产业示范效应，提升了全省装备制造业整体水平和企业核心竞争力

　　●洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司的直径14米城市竖井掘进机成套装备

　　直径14米城市竖井掘进机成套装备填补了国内空白，达到国际先进水平，标志着我国大型竖井掘进装备设计和生产领域达到新的高度

　　●洛阳LYC轴承有限公司的7兆瓦风力发电机组偏航轴承、变桨轴承

　　7兆瓦风力发电机组偏航轴承、变桨轴承综合指标与国外产品相当，达到国际先进水平

　　●洛阳兆格环保科技的全自动卧式榨箱式固液分离压榨机

　　全自动卧式榨箱式固液分离液压榨机独创的精细化工固液分离系统属于国内首例，填补了国内液压压榨实现固液分离领域全自动、连续化生产空白

　　河南省首台(套)重大技术装备是指经过创新，其品种、规格或技术参数等有重大突破，具有知识产权但尚未取得市场业绩的首台(套)或首批次装备、系统和核心部件。企业申报的首台(套)重大技术装备在同类产品中应达到国内或国际先进水平。

　　自2015年省工信厅开展首台(套)重大技术装备认定工作以来，截至目前我市共有56家企业119个产品被认定为省首台(套)重大技术装备，已争取资金支持近5000万元。（记者 陈曦 通讯员 孔昭 杨东海）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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