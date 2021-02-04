栾川入围2021年度国家水土保持示范公示名单

记者从洛阳市水利局获悉，水利部近日公示2021年度国家水土保持示范名单，拟认定34个示范县、16个科技示范园、20个生态清洁小流域、20个生产建设项目，栾川县入选国家水土保持示范县。

记者从洛阳市水利局获悉，水利部近日公示2021年度国家水土保持示范名单，拟认定34个示范县、16个科技示范园、20个生态清洁小流域、20个生产建设项目，栾川县入选国家水土保持示范县。

近年来，栾川县全面开展小流域综合治理、生态护岸建设、坡耕地退耕还林、封山育林、矿山生态治理，推进全域生态修复，全面强化水土保持监管。全县生态环境持续改善，生态效益、经济效益、社会效益明显增强。

与此同时，栾川县结合全县功能区划和发展规划，通过不断完善机制、科学制定规划、严格日常监管，全面构建水土保持综合防治体系。

目前，栾川县水土保持率由60.17%提升至85.3%，累计治理水土流失面积622.8平方公里，完成水保造林357.75平方公里，封禁治理171.14平方公里，25度以上土地全部退耕还林还草，坡耕地治理16078.40公顷，治理率95%以上，建成梯田3616.54公顷，实施坡面水系工程230公里、小型蓄水保土工程1300个。拦蓄地表径流956.6万立方米，拦蓄泥沙85万吨以上。全县森林覆盖率达83.51%，居全省第一。(记者 王雨 文/图 通讯员 郑斐冉)