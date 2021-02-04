男子盯上同事家的拆迁款 冒充女孩谈恋爱骗其12万余元

小伙儿小袁经同事介绍，与一“姑娘”网恋，先后转账12万余元，不料网恋对象竟是同事扮演。原来，小袁是拆迁户，同事认为他家有钱，盯上他并下了一盘棋……

小伙儿小袁经同事介绍，与一“姑娘”网恋，先后转账12万余元，不料网恋对象竟是同事扮演。原来，小袁是拆迁户，同事认为他家有钱，盯上他并下了一盘棋……

前不久，偃师公安分局首阳山派出所民警张向东接到辖区群众报警称，网恋被人骗去一二十万元。他见到报警人小袁，对方21岁。去年9月，小袁在某售楼部上班，认识了同事赵某，后通过赵某认识一个“姑娘”，俩人通过QQ和微信聊天，确立恋爱关系。

“俩人从没见过面。”张向东说，“姑娘”以给宠物猫看病、自己患病等为借口，多次向小袁要钱，小袁出手也阔绰，每笔数千元到上万元不等地转账，累计转账12万余元。俩人谈了半年，小袁连网恋对象的声音都没听过，感觉被骗，只好报警求助。

经过一番调查，民警发现给小袁介绍对象的赵某具有重大作案嫌疑。10月18日早上，民警将赵某抓获，赵某对犯罪事实供认不讳。赵某交代，他知道小袁家里拆迁有钱，加上小袁步入社会不久，涉世不深，于是以介绍对象的名义对其实施诈骗。

“赵某骗过小袁的钱，还带他去洗浴、唱歌。”张向东说，钱财很快被赵某挥霍一空。目前，赵某已被刑事拘留。 (洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 姚红艳/图)