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男子盯上同事家的拆迁款 冒充女孩谈恋爱骗其12万余元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 17:42

　　

　　小伙儿小袁经同事介绍，与一“姑娘”网恋，先后转账12万余元，不料网恋对象竟是同事扮演。原来，小袁是拆迁户，同事认为他家有钱，盯上他并下了一盘棋……

　　前不久，偃师公安分局首阳山派出所民警张向东接到辖区群众报警称，网恋被人骗去一二十万元。他见到报警人小袁，对方21岁。去年9月，小袁在某售楼部上班，认识了同事赵某，后通过赵某认识一个“姑娘”，俩人通过QQ和微信聊天，确立恋爱关系。

　　“俩人从没见过面。”张向东说，“姑娘”以给宠物猫看病、自己患病等为借口，多次向小袁要钱，小袁出手也阔绰，每笔数千元到上万元不等地转账，累计转账12万余元。俩人谈了半年，小袁连网恋对象的声音都没听过，感觉被骗，只好报警求助。

　　经过一番调查，民警发现给小袁介绍对象的赵某具有重大作案嫌疑。10月18日早上，民警将赵某抓获，赵某对犯罪事实供认不讳。赵某交代，他知道小袁家里拆迁有钱，加上小袁步入社会不久，涉世不深，于是以介绍对象的名义对其实施诈骗。

　　“赵某骗过小袁的钱，还带他去洗浴、唱歌。”张向东说，钱财很快被赵某挥霍一空。目前，赵某已被刑事拘留。 (洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 姚红艳/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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