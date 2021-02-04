洛阳老人带动家人3天捡2061个烟头 成捡烟头数量最多的活动参与者

“姑娘，这是我捡的烟头，我来兑换下奖品。”今天上午，洛阳市洛龙区宜人社区党群服务中心走进了一位手提一袋烟头的老人。这名老人名叫梁秀花，今年76岁，是洛龙区帝都国际城小区的居民。经多名工作人员现场核验，老人及家人一共捡了2061个烟头，可兑换一把雨伞和两条毛巾。

“姑娘，这是我捡的烟头，我来兑换下奖品。”今天上午，洛阳市洛龙区宜人社区党群服务中心走进了一位手提一袋烟头的老人。这名老人名叫梁秀花，今年76岁，是洛龙区帝都国际城小区的居民。经多名工作人员现场核验，老人及家人一共捡了2061个烟头，可兑换一把雨伞和两条毛巾。

宜人社区相关负责人告诉记者，自“烟头不落地洛阳更美丽”活动在我市落地以来，作为烟头兑换点，他们这几天已经接待了不少前来以烟头换礼品的市民，但像梁秀花老人一次兑换2000多个烟头的，还是首次遇到。洛报融媒记者从市创建办获悉，梁秀花老人成为活动开始至今，捡烟头数量最多的参与者。

她的烟头是怎么捡的？老人笑呵呵地说，助力城市创建是每个市民应尽的责任，在得知“烟头不落地洛阳更美丽”的具体活动内容后，她便喊上侄子和侄媳妇一起到小区绿化带附近、商户店面门口捡拾烟头，3天就捡了这么多。

据了解，从10月31日至12月31日，洛阳在各个社区开展“烟头不落地洛阳更美丽”的捡烟头换奖品活动，提升洛阳市民的文明素质和环保意识，倡导文明健康的生活方式，助力全国文明城市创建。洛阳市在各个城区都设置有烟头兑换点，烟头50个起兑，上不封顶且不限次数。香皂、洗洁精、酒精、口罩、指甲刀和雨伞，各个社区所设置的奖品也各有不同。(记者 王若馨 文/图/视频)