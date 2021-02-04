孩子被要求交160元暖气费？相关部门：已责令幼儿园停止收费

日前，有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，供暖季到来，孩子所在的幼儿园要求家长交暖气费，他想问一下幼儿园收取暖气费是否有相关依据。

日前，有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，供暖季到来，孩子所在的幼儿园要求家长交暖气费，他想问一下幼儿园收取暖气费是否有相关依据。

市民孙先生家住洛龙区，其孩子在离家不远的某幼儿园上中班。“我家孩子是今年从其他幼儿园转过来的。”孙先生说，前几天，他在家长微信群里看到老师发消息说供暖季到了，让家长们交暖气费。不过，收取暖气费的不是老师，而是由一个家长代收，每个孩子需要交160元。去年，他家孩子所在的幼儿园未收暖气费，新换的幼儿园收取暖气费，不清楚是否有相关依据。

记者就此咨询洛龙区幼儿教育中心，相关负责人告诉记者，为促进我区学前教育健康可持续发展，洛龙区教育体育局、洛龙区发展改革委员会和洛龙区财政局曾联合下发《关于调整洛龙区幼儿园收费标准的通知》洛龙教体[2020]81号文件，对洛龙区幼儿园收费标准有明确规定。

该负责人说，根据相关规定，普惠性幼儿园保育教育费为每生每月900元，公办性幼儿园保育教育费为每生每月550元，原则上餐费每生每日收费不得高于20元(含20元)。“保育费也包含了教学以外的其他费用，按规定来说不应收取暖气费。”该负责人说，他们接到家长反映，立即到幼儿园进行调查。该园之前属于私立性质，每年暖气费用7万多元，之前收费相对较高，能够满足供暖需求，现在该园变为公办性质，收费降低，供暖费用由家长承担，负责收取暖气费的是幼儿园家长委员会代表，目前已责令幼儿园停止收费，已收取的费用退还家长。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)