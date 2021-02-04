@洛阳考生，2021年全国导游资格考试延期举行

报名参加2021年全国导游资格考试的洛阳考生请注意：文化和旅游部市场管理司今日发布关于延期举行2021年全国导游资格考试的公告，鉴于当前国内疫情防控形势，此次考试延期，具体举行日期将另行通知。

报名参加2021年全国导游资格考试的洛阳考生请注意：文化和旅游部市场管理司今日发布关于延期举行2021年全国导游资格考试的公告，鉴于当前国内疫情防控形势，此次考试延期，具体举行日期将另行通知。 报名参加2021年全国导游资格考试的洛阳考生请注意：文化和旅游部市场管理司今日发布关于延期举行2021年全国导游资格考试的公告，鉴于当前国内疫情防控形势，此次考试延期，具体举行日期将另行通知。 文化和旅游部市场管理司关于延期举行

2021年全国导游资格考试的公告 鉴于当前国内疫情防控形势，为切实保障广大考生身体健康，经慎重研究决定，2021年全国导游资格考试延期举行。现将有关事项公告如下： 1.原定于2021年11月6日举行的2021年全国导游资格考试延期举行，具体举行日期另行通知。 2.2021年11月16日前，考生因考试延期决定不再继续参加考试的，可向所在考区申请办理报名费退还。请相关考区妥善处理报名费退还事宜。 3.此公告发布后，请各考区第一时间将考试安排调整情况通知到每名考生，认真做好考生解释沟通工作。 4.后续考试安排情况将以公告、短信形式告知考生。因考试安排调整给考生带来的不便，敬请谅解。请广大考生配合当地疫情防控要求，做好个人防护。 特此公告。 文化和旅游部市场管理司 2021年11月3日 ⑥