洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

暂停举办大型聚集性活动！洛阳市文广旅局最新部署
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 14:50

　　2日，洛阳市召开文广旅行业系统疫情防控工作电视电话会议，要求严格落实最新疫情防控措施，从严从紧抓好全市旅游行业疫情防控工作，确保全市文化广电和旅游行业系统安全稳定。

　　会议要求，全市文广旅系统要严格落实国家、省、市对做好本轮疫情防控工作印发的通知要求，全市原则上暂停举办各类文化和旅游文艺演出、宣传推广等大型聚集性活动。确需举办的活动要严格执行疫情防控报批程序，压实“谁举办、谁负责，谁审批、谁负责”的属地管理责任，制定疫情防控专项工作方案，落实人员健康检测、场所消杀通风、“一米线”、佩戴口罩等措施。

　　旅游景区、公共图书馆、剧院、上网服务场所、娱乐场所、星级饭店等文化和旅游公共场所要继续严格执行疫情防控相关措施，旅行社和在线旅游企业要加强风险研判，不得组团赴高中风险地区旅游，不得开展前往高中风险地区的“机票+酒店”业务，遇有异常情况，立即采取果断措施，防止疫情通过旅行传播扩散。

　　各旅游景区要严格执行“限量、预约、错峰”的要求，认真落实实名制门票预约制度，严格落实游客入园戴口罩、测体温、查验健康码、行程码、排队一米线等措施，停止接待当前公布的中高风险地区的旅行团和游客，省外游客出具48小时内核酸检测阴性证明。

　　全市文广旅系统要持续保持高度敏感性和警惕性，切实扛起疫情防控主体责任，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。要加强对员工日常的健康监测和管理，及时掌握员工状态、出行轨迹等情况，确保员工健康上岗。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李雅娟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    孟津黄河湿地保护区又...
    嵩县白河镇：千年银杏...
    洛龙区城市管理局：设...
    老城区葛家岭社区邻里...
    精彩热帖

    秋深气爽

    手机抓拍

    隋唐秋色美如画

    火烈鸟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605