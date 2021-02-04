暂停举办大型聚集性活动！洛阳市文广旅局最新部署

2日，洛阳市召开文广旅行业系统疫情防控工作电视电话会议，要求严格落实最新疫情防控措施，从严从紧抓好全市旅游行业疫情防控工作，确保全市文化广电和旅游行业系统安全稳定。

2日，洛阳市召开文广旅行业系统疫情防控工作电视电话会议，要求严格落实最新疫情防控措施，从严从紧抓好全市旅游行业疫情防控工作，确保全市文化广电和旅游行业系统安全稳定。

会议要求，全市文广旅系统要严格落实国家、省、市对做好本轮疫情防控工作印发的通知要求，全市原则上暂停举办各类文化和旅游文艺演出、宣传推广等大型聚集性活动。确需举办的活动要严格执行疫情防控报批程序，压实“谁举办、谁负责，谁审批、谁负责”的属地管理责任，制定疫情防控专项工作方案，落实人员健康检测、场所消杀通风、“一米线”、佩戴口罩等措施。

旅游景区、公共图书馆、剧院、上网服务场所、娱乐场所、星级饭店等文化和旅游公共场所要继续严格执行疫情防控相关措施，旅行社和在线旅游企业要加强风险研判，不得组团赴高中风险地区旅游，不得开展前往高中风险地区的“机票+酒店”业务，遇有异常情况，立即采取果断措施，防止疫情通过旅行传播扩散。

各旅游景区要严格执行“限量、预约、错峰”的要求，认真落实实名制门票预约制度，严格落实游客入园戴口罩、测体温、查验健康码、行程码、排队一米线等措施，停止接待当前公布的中高风险地区的旅行团和游客，省外游客出具48小时内核酸检测阴性证明。

全市文广旅系统要持续保持高度敏感性和警惕性，切实扛起疫情防控主体责任，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。要加强对员工日常的健康监测和管理，及时掌握员工状态、出行轨迹等情况，确保员工健康上岗。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李雅娟）