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洛阳市区集中供热保障方案公布 今年新增供热面积384万平方米
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 14:48

　　3日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，《洛阳市2021年至2022年采暖期城市区集中供热保障方案》(简称方案)公布。

　　洛阳市区今年新增供热面积384万平方米

　　《方案》明确，2021年至2022年采暖期为2021年11月15日零时至2022年3月15日24时，共121天。洛阳城市区(不含偃师区、孟津区)供热面积为7637余万平方米，其中今年新增供热面积384万平方米。

　　《方案》要求，各热源企业及供热企业要在今年11月5日前完成供热前全部准备工作。采暖期内确保连续、稳定供热，室温不低于《洛阳市集中供热条例》规定的18℃。

　　热源企业煤炭库存量应不少于15天的耗煤量

　　《方案》要求，洛阳各热源企业要建立稳定的煤炭供应保障机制，确保煤炭供应充足；加大供热负荷和煤炭储备量，煤炭库存量应不少于15天的耗煤量。

　　发展和改革部门要确保供热生产企业稳定运行，防止出现因设备、储煤等原因停机，造成供热质量下降；确保采暖期内全市热电联产供热机组用电稳定。

　　各类工程施工单位在施工中，要避开供热管道及保障供热运行的电缆、供水管道等可能影响供热安全运行的设施设备。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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