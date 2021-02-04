洛阳疾控中心再发紧急提醒：这些来（返）洛人员请立即就地报备！

3日，洛报融媒记者从市疾控中心获悉，目前，国内疫情此起彼伏，防控形势严峻。

3日，洛报融媒记者从市疾控中心获悉，目前，国内疫情此起彼伏，防控形势严峻。11月1日凌晨，郑州市通报江西省1例无症状感染者于10月19日至21日在郑活动轨迹，2日晚，郑州市在例行核酸检测中发现3例初筛阳性人员，遂对荥阳市贾峪镇区域实行分类管理。3日早，郑州市中心医院桐柏路院区停诊，全院职工进行核酸检测。

市疾控中心传控专家朱鑫提醒，目前郑州还在进行相关流调工作，相关传播链还未明朗，但郑州、洛阳人员流动频繁，疫情传播风险进一步加大。

为此，市疾控中心再发紧急提醒，凡是与江西省1例无症状感染者于10月19日至21日在郑活动轨迹有交集的来(返)洛人员，凡是10月19日后到过荥阳市贾峪镇区域和郑州市中心医院桐柏路院区的来(返)洛人员，请立即就地向所属县区疫情防控指挥部报备，并接受相关健康监测。

江西省1例无症状感染者王某在郑活动轨迹公布如下：

10月19日，王某从上饶站乘坐G3184次列车(5车厢07F)于16:25抵达郑州东站，16:25在东站西广场北侧乘坐尊程公司网约车(车牌号：豫A8X59H)至金水区萧记三鲜烩面(黄河路和姚寨路)就餐，16:46就餐完毕。步行约半小时到熙地港购物后，于20:00左右打车到达高新万达消费。21:10乘坐活动主办方安排的专车(车牌号：豫A0JE15)到新密市刘寨镇密杞大道“银基冰雪酒店”入住。

10月20日9:20至13:30，王某在银基冰雪酒店参加“域见中国·文旅生态大会”活动。13:30左右，乘坐神州专车(车牌号：豫AW133S)前往丽枫酒店(机场店)。后乘坐滴滴打车(车牌号：豫AD2170)于15:00左右到达巴蜀王氏现捞(橄榄城店)就餐，约40分钟。16:05步行至左右在耳缘躺式采耳店(佛岗新居)按摩。后打车前往二七区光彩市场商业街、大卫城等商场逛街，21:26在大上海城“很久以前羊肉串”店就餐，23:03乘坐滴滴打车(车牌号：豫AP153M)返回丽枫酒店(机场店)。