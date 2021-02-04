订《洛阳晚报》14年 一位老人与投递员成了“亲人”

“小王，抖音上有网友给我发私信，我该怎么回复呀？”2日下午，家住高新区洛玻城小区的邹兰英给洛报集团高新读者服务中心投递员王二花打电话求助。

“小王，抖音上有网友给我发私信，我该怎么回复呀？”2日下午，家住高新区洛玻城小区的邹兰英给洛报集团高新读者服务中心投递员王二花打电话求助。没过多久，王二花来到邹兰英家，手把手教会了她。她感激地说：“订晚报14年，投递员帮了我14年，真是像亲人一样！”

订报14年，独居老人生活不孤单

今年73岁的邹兰英是一名独居老人，她平时喜欢看电视、听戏、唱戏。自从2007年起订《洛阳晚报》，她就按照每天的节目播出时间表追剧，“这样不容易错过，也不耽误干其他事儿。”

邹兰英说，除了追剧，她还喜欢看《梨园春》，每次看节目，都会不由自主地唱几嗓子。王二花了解到她的爱好，便鼓励她开个抖音号，把唱戏的视频发在抖音上。

短短几个月，邹兰英就有了近千名粉丝，获赞近2万。每当遇到操作难题，她都会打电话问王二花，王二花总是不厌其烦地讲解。同时，为了防止遗忘，她还会把具体方法分步骤写在纸上。

“儿子离我比较远，小王就跟亲闺女一样，让我觉着不孤单。”邹兰英说，还有之前的投递员李麦保，也常常在生活上帮助她，让她十分感动。