省级非遗项目“黄大王传说”讲述一位治水英雄的故事

伊河和洛河之间的绿洲，俗称夹河滩。夹河滩有个村子叫黄大王庙村，得名于治水英雄黄守才。

伊河和洛河之间的绿洲，俗称夹河滩。夹河滩有个村子叫黄大王庙村，得名于治水英雄黄守才。

黄守才是偃师人，被百姓称为“黄大王”“活河神”。今年，“黄大王传说”入选省级非遗项目。

治水有功 造福百姓

黄守才是今偃师区岳滩镇王庄村人，生于明万历三十一年(公元1603年)。他自幼失去双亲，和舅舅一起生活。舅舅是个船工，黄守才年纪轻轻便识水性、懂河理。

以前的伊河、洛河及黄河中下游，水患时有发生。岳滩地处伊河、洛河之间的夹河滩，人们稍不留神，就可能遭受灭顶之灾。在伊河边长大的黄守才，决心以大禹为榜样，治理水患，造福百姓。他认为“善治水者，惟思所以除水之害”，在实践中积累了丰富的治水经验。

明崇祯八年(公元1635年)，洛水、谷水暴涨，淹没洛阳一带大片田地和村舍，并殃及福王府。福王听说黄守才识水性、善治河，就派人去请，洪水被治理后很快退去。清顺治元年(公元1644年)，黄河封丘段金龙口决口，粮道淤塞，工部侍郎周堪赓花费数十万两白银治水无效，只好请来黄守才。黄守才治水三天后，河水就归入故道，粮道遂通。

黄守才治水屡见成效，人们赞誉他“功并神禹”，称他为“活河神”，有的地方还为他建了生祠。黄守才去世后，伊河、洛河流域及黄河中下游沿河一带的人们，又建起规模不等的黄大王庙纪念他。清乾隆皇帝封黄守才为“灵佑襄济王”并祀“金龙四大王”。从此，黄守才就被百姓称为“黄大王”。

故事歌谣 广为流传

偃师区是“黄大王传说”的核心传承区，区域内有黄大王故里、黄爷坟、黄大王祠、九龙庙等遗存。

“黄大王传说”包括“黄大王”一生的传奇故事，有祥瑞诞降、落井戏水、柳枝定船、虞城活粮船等幼年故事，以及党将军舍身堵决口、退水患不受福王珠宝、柳园口帮孝子捞金、施药避疫、掘泉活民等治水故事、善行故事和义举故事共40余种50多篇。

据介绍，“黄大王传说”糅合儒、释、道等文化及劳动人民智慧，以故事、歌谣、民间歌舞等形式存在。这些内容丰富的传说，塑造出以黄大王为代表的亦人亦神的治水英雄群体形象，其流传区域包括河南省黄河中下游地区，以及陕、晋、冀、鲁、皖、苏等地。

建立机制 保护传承

“黄大王传说”形成于明末清初，通过黄氏家族祭祀、民间船工开河祭拜、文化工作者撰述等形式传承。

近些年，由于村落变迁、农民外出务工、传承人老龄化等因素，“黄大王传说”处于濒危状态，亟待保护。

“‘黄大王传说’是古代劳动人民治水智慧的结晶，是黄河文化的组成部分。传说入选省级非遗项目，将对其保护传承起到有力推动作用。”偃师区文化馆相关负责人表示，当地将通过建立保护机制、设立专项经费、成立“黄大王传说”研究会、建立展示厅、修建黄爷坟陵园等方式对该项目进行保护。同时，开展“黄大王传说”口述记录、专题研讨、“非遗进校园”等活动，切实做好传承工作。（记者 李冰 通讯员 李建丽）