洛阳是客家之源，客家文化源于河洛文化。全国有五座洛阳山，都与客家文化密切相关。它们分别在河南洛阳，湖南邵阳、永州，江西赣州，云南昆明。今天，我们走进这五座大山，讲一段客家文化的千古传奇。

通洛关古树 桑笛 摄

洛阳是客家之源，客家文化源于河洛文化。全国有五座洛阳山，都与客家文化密切相关。它们分别在河南洛阳，湖南邵阳、永州，江西赣州，云南昆明。今天，我们走进这五座大山，讲一段客家文化的千古传奇。

洛阳城边洛阳山

洛阳山，不是洛阳山峰的总称，而是具体的一座山峰，就是洛阳城南的万安山。

曹植《送应氏》诗云：“步登北邙阪，遥望洛阳山。”《水经注》卷十五《伊水注》说：“其水又西南径大石岭南，《开山图》所谓大石山也。山下有《大石岭碑》，河南隐士通明，以汉灵帝中平六年八月戊辰，于山堂立碑，文字浅鄙，殆不可寻。魏文帝猎于此山，虎超乘舆，孙礼拔剑投虎于是山。山在洛阳南，而刘澄之言在洛东北，非也。山阿有魏明帝高平陵，王隐《晋书》曰：‘惠帝使校尉陈总仲元诣洛阳山请雨，总尽除小祀，惟存大石而祈之，七日大雨。’即是山也。”

显然，在北魏之前，万安山的名字是洛阳山，或大石山。这座山，从唐代起，又被称为玉寨山、玉泉山、万安山等。

洛阳山在伊滨区与伊川县交界处，东接嵩岳，西达伊阙，是洛阳城南的屏障。洛阳山有两大关口，东为大谷关，西为通洛关，它们与伊阙关、轘辕关一起被称为“洛南四关”，都是客家人南迁的重要关口。西晋“八王之乱”和“永嘉之乱”，致使都城洛阳成为战乱中心，大批洛阳民众为避战乱，纷纷从“洛南四关”南逃，迁往江南，史称“衣冠南渡”，这是客家先民第一次大规模南迁。因此，洛阳被称为客家之源，洛阳山被称为客家人的祖山。

大谷关，位于伊滨区寇店镇水泉村。水泉石窟位于大谷关口东侧断崖之上，石窟坐东向西，背山面水，呈拱形。开凿年代从北魏至北宋，主要是北魏开凿。目前，在大谷关已完成客家之源纪念馆的建设，正在建设大谷关客家小镇。

通洛关，位于伊滨区诸葛镇玉川古寨。寨西的龙花寺，是龙门石窟十大寺院之一，北魏节闵帝、禅宗六祖神秀曾在此修行。茶仙卢仝曾在古寨居住，创立卢仝茶道。1870年4月，李希霍芬来古寨考察，提出“丝绸之路”一词。古寨还保留有明清以来的传统院落150余座，近千年古树名木数十株。目前，它已被评为河南省传统村落。玉川古寨，正以客家风情、花坞玉川、茶道小镇为总抓手，致力打造洛阳近郊旅游目的地。

衡山相望洛阳山

湖南省永州市的洛阳山，位于双牌、宁远、祁阳三县交界处，属于南岳衡山山系，山名出自东晋时期，这是洛阳魏华存家族的南迁始居之地。

在中国道教史上，女性出家修道并名垂青史者首推魏晋之际的魏华存。她是西晋司徒魏舒之女、太保掾刘文之妻。她有两个儿子，大的叫刘璞，小的叫刘瑕。

魏华存幼年时就接受天师道，羡慕神仙，静默养炼。及长，开始精研《上清经》。刘文死于永嘉之乱，魏华存带着魏氏家族和刘氏家族南迁至永州。他们居住的山，被称为洛阳山。他们是永州第一批客家先民。

不久，刘璞任安城太守，刘瑕任中郎将。魏华存在洛阳山建洛阳观，正式出家。在洛阳观，魏华存开始讲经传道，天师道徒推举她为天师道祭酒。她得到《黄庭经》草本后，加以整理并注述，传抄于世。她去世后，被道教徒尊为上清派开山祖师、南岳夫人等。

衡山附近还有一座洛阳山，在邵阳市，是唐肃宗时期一批洛阳人的南迁之地。邵阳市在明清时称宝庆府，洛阳山的洛阳仙洞被列为“宝庆八景”之一。洛阳仙洞是一个岩洞，景致清幽，石室曲折。洞旁有洛阳井，水清如镜，久旱不竭。明代宝庆知府谢省《洛阳洞》诗云：“杖履跻攀到九华，不知何处是仙家。落花流水春光老，古木闲去夕照斜。丹鼎何人知岁月，洞门长日锁烟霞。仙纵一去无消息，唯有碧桃春自花。”

赣州、昆明洛阳山

江西赣州洛阳山，又名洛阳嶂，坐落在赣州市会昌县西江镇。洛阳山主峰为三仙峰，峰奇山秀，峡深谷幽，悬崖奇异，峭壁多姿。山中有三仙庙等古建筑。

洛阳山是赣州客家先民从中原南迁的重要一站。赣州是客家民系的发祥地和客家人的主要聚居地之一，全市客家人占95%以上，世称“客家摇篮”。以洛阳山为中心，现有600余幢客家围屋，保存完好、较具代表性的有龙南关西新围、燕翼围和安远的东升围等古老的客家围屋。2013年1月，文化部发文，同意在赣州市设立国家级“客家文化(赣南)生态保护实验区”。

云南昆明洛阳山，位于昆明市安宁城东5公里，山上有法华寺石窟。这儿林木葱茏，群鸟鸣啭，洞泉幽邃，岩壁如削。岩壁之上，古窟棋布，窟内凿刻石佛多尊，形态各异，栩栩如生，是客家地区有代表性的石窟艺术之一。法华寺石窟开凿于大理王国时期，开凿的工匠来自洛阳，因此，法华寺石窟艺术传承了龙门石窟艺术，被称为云南的“龙门石窟”。

昆明洛阳山的法华寺，这个名字也来自洛阳。洛阳法华寺，在嵩县阎庄镇，始建于西晋，后经唐、宋、元、明、清历代重修。法华寺坐北朝南，总体建筑为两进大院。院中有一条长五十余步的甬道直通正殿，两旁古柏虬枝，形状奇特。正殿为大雄宝殿，殿前有数通古碑，中间的高大古碑上刻有“贞观五年敬德重修”八个大字。大雄宝殿面阔五间，深进四间。古刹西北有两眼泉水，常年不涸。

五座洛阳山，是客家文化和河洛文化的重要载体，承载着客家人和河洛儿女的千年记忆。（郑贞富）