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洛阳市文联第七届三次全委会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 08:39

　　2日，洛阳市文学艺术界联合会第七届三次全委会召开。市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。

　　会议认真贯彻落实习近平总书记视察河南重要指示要求，学习贯彻省第十一次党代会、市第十二次党代会和省文联八届三次全委会精神。

　　王飞指出，文艺事业是党和人民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线。新时期下，党和人民赋予文联及文艺工作的责任重大，特别是省第十一次党代会和市第十二次党代会都对文化事业发展工作提出了新的更高要求，希望市文联机关和全市广大文艺工作者持续深入学习贯彻省、市党代会精神，持续推动全市文艺事业繁荣发展。要始终坚持党的全面领导，贯彻落实党的文艺路线方针政策，紧密围绕市委中心工作，推动文艺创作繁荣发展；要始终坚持以人民为中心，牢固树立以人民为中心的创作导向，把满足人民精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点，为人民群众奉献更加丰富的精神食粮；要始终践行文艺界核心价值观，高扬爱国主义主旋律，用高尚的文艺引领社会风尚，自觉肩负培根铸魂、凝心聚力的历史使命。各级文联组织要在文艺道路上履职尽责、担当作为，开拓进取、勇攀高峰，为重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章做出更大的贡献。

　　会议还增补了洛阳市文联第七届委员会委员，宣读了《关于表彰2020年度“文艺志愿服务先进单位”“先进个人”的决定》。(记者 余子愚 通讯员 李杨)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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