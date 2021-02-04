资源再盘活规划再提质 持续推动党代会精神落地见效——访市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛

“市第十二次党代会为洛阳未来30年发展指明方向，我们感到信心倍增、责任重大。”日前，市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛接受本报记者专访时表示，市自然资源和规划局将结合市第十二次党代会精神，以更高的站位、更实的措施、更好的服务、更优的作风，持续推动党代会精神在自然资源和规划系统落地见效。

“市第十二次党代会为洛阳未来30年发展指明方向，我们感到信心倍增、责任重大。”日前，市自然资源和规划局党组书记、局长李松涛接受本报记者专访时表示，市自然资源和规划局将结合市第十二次党代会精神，以更高的站位、更实的措施、更好的服务、更优的作风，持续推动党代会精神在自然资源和规划系统落地见效。

李松涛表示，全市自然资源和规划系统将全面强化政治引领，持续涵养政治生态、压实政治责任，着力提升资源保障和治理能力，着力优化国土空间开发保护格局，着力强化生态系统保护和修复，着力提高资源惠民便民效率，坚持以创新引领发展，为“建强副中心、形成增长极”提供坚强保障。

着力完善国土空间布局。科学合理编制全市国土空间规划，立足近年城市规划成果，加快构建以国土空间规划为统领、各类专项规划为支撑的城乡一体、全域覆盖、要素叠加的规划体系，推动城市建设提质规划与国土空间规划等有效衔接、一体落实，为长远发展提供坚实的国土空间保障。

着力提升要素保障能力。大力支持新型产业项目，对新型产业用地优先保障，优先纳入年度供地计划，鼓励新型产业用地“带方案”出让，提高土地利用效率。持续开展农村乱占耕地建房专项整治，以“长牙齿”的硬措施落实最严格的耕地保护制度，守牢耕地保护红线。推动资源向中心城市、重点地区、重大项目倾斜，突出保障农业和乡村产业发展等合理用地需求，推动要素配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。

着力加强生态保护修复。良好的生态环境是最普惠的民生福祉，也是可持续发展的宝贵资源。以重点项目为支撑，加快推进矿山生态修复治理，大力开展矿山生态环境问题大排查大整治，深入推进以矿山环境恢复治理和山体修复为主的绿色矿山建设。切实做好“隐患早发现”“风险早预防”“危险早避让”“隐患早治理”，提升防灾减灾能力。

着力优化营商环境。全面推进“万人助万企”活动，将规划服务向“最先一公里”延伸，实行容缺预审，让项目少走弯路。全面推进熟地出让、工业用地“标准地”出让，积极推动“拿地即开工”，推动项目快速落地。实施建设用地审查报批提速增效工程，优化审批流程、减少申报材料、压缩审批时间，打通便民惠企“最后一公里”。持续推进不动产“全豫通办”工作，实现跨县域、跨市域、跨省域的“异地可办”，着力打造全国一流、全省领先的市场化法治化国际化营商环境。(记者 李岚 通讯员 郭静阁 孙娇娇)