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全民戴口罩、勤洗手 洛阳呼吸道疾病发病率明显下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 08:26

　　现阶段是呼吸道疾病的高发期，我市情况如何？如何区分普通感冒、流感和新冠肺炎？昨日，记者对此进行了走访。

　　“每年秋冬季是洛阳地区流感高发季节。2019年以前的秋冬季，市妇幼保健院的儿科门诊常常人满为患，我们收治流感患儿曾单月超过1000人次。今年9月和10月，我们门诊收治流感患儿分别为13人次和22人次，流感门诊量大大减少。”市妇幼保健院急诊科主任张永超说。

　　“这就是做好戴口罩等防护措施的好处。流感和新冠肺炎一样，都是呼吸道疾病，因为近两年提倡全民戴口罩、勤洗手，大家做好平时防护，呼吸道疾病发病率明显下降。”市疾控中心传控专家朱鑫说。

　　近期，国内多地疫情蔓延，不少市民想了解清楚，普通感冒、流感和新冠肺炎有哪些区别？朱鑫说，相比普通感冒，新冠肺炎和流感在传播途径、易感人群、感染症状等方面有不少共同点，例如会削弱人体免疫功能，加重加速病情，造成重症甚至死亡。后两种在发病初期往往均表现为发热、咳嗽、乏力等，难以在第一时间辨别。

　　普通感冒一般指人因着凉、劳累等引起的以鼻咽部上呼吸道症状为主要表现的疾病。其临床表现为鼻塞、流涕、打喷嚏，无明显发热，体力、食欲无明显影响，无明显头痛、关节痛、周身不适等症状。患感冒的人一般上呼吸道症状很重，全身表现较轻。感冒通常无传染性或传染性较低。

　　流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。其临床表现一般为发病急，全身症状重，体温可上升至39℃以上，头痛、肌肉乏力、食欲下降等症状明显。对老年人、儿童、肥胖人士、孕妇、慢性病患者，流感可致重症肺炎，甚至导致死亡。其传染性强、传播速度快，易引起聚集性疫情甚至暴发疫情。我国每年90%的流感暴发疫情发生在学校和托幼机构。

　　新冠肺炎由新型冠状病毒引起的导致全球大流行的急性呼吸道传染病。其临床表现一般为发热、乏力、干咳，逐渐出现呼吸困难。部分患者起病症状轻微，可无发热。多数患者为中轻症，少数严重者可出现急性呼吸窘迫综合征、脓毒症休克、代谢性酸中毒、凝血功能障碍等，甚至引起死亡。

　　“眼下仍是流感高发季节，市民须做好防护，勤洗手、常通风、出行戴口罩，缩短在人员密集场所停留时间，这些都是预防普通感冒、流感及新冠肺炎的有效举措。”朱鑫还提醒，新冠肺炎和流感源于两种不同的病毒，即使已经全剂次接种新冠疫苗，在冬春季来临前仍需接种流感疫苗。按照相关规范，新冠疫苗与流感疫苗，两者间隔接种时间至少大于14天。(记者 王博东 见习记者 李雅君 通讯员 梁秀梅 刘冰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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