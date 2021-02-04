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做到“四个结合” 做好“四篇文章” 推动省党代会精神落地落实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 08:31

　　2日，市委常委、组织部部长何伟主持召开市委组织部部务会(扩大)会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神和省第十一次党代会精神、市委常委会会议关于学习宣传贯彻省党代会精神有关要求，研究部署全市组织系统学习宣传贯彻落实工作。

　　何伟指出，学习宣传贯彻省党代会精神，是全市组织系统当前和今后一个时期重要的政治任务，要迅速掀起学习宣传贯彻热潮。要做到“四个结合”，把贯彻落实省党代会精神和深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神相结合，和学习贯彻即将召开的党的十九届六中全会精神相结合，和贯彻落实市第十二次党代会部署相结合，和贯彻落实上级组织部门重要工作部署相结合，把中央、省委和市委决策部署转化为推动组织工作创新发展的具体举措。要做好“四篇文章”，推动省党代会精神落地落实。要做好换届文章，抓好党委换届后续工作，分层分级分类开展干部培训，注重年轻干部选拔培养使用，提前谋划人大、政府、政协换届工作，进一步把班子配强、干部选好；要做好“堡垒”文章，持续推动基层党组织全面进步、全面过硬；要做好“招才”文章，聚焦青年友好型城市建设，实行更加开放的人才政策，以人才引领创新发展；要做好“自身”文章，在全市组织系统持续开展“打造七型部门、争做七个模范”主题活动，为“建强副中心、形成增长极”提供坚强组织保证。 (记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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