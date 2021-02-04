在分包单位帮助下，东方光源小区面貌焕然一新

有的居民在宣传栏前阅读，有的居民在休闲区一边晒太阳、一边聊天，有的居民在健身区锻炼身体……昨日，记者在老城区邙山街道国花社区东方光源小区看到，与以往相比，小区面貌焕然一新，地面干净，道路整洁，休闲健身设施完备……居民乐享创建带来的实惠。

志愿者在整理乱停乱放的电动车

有的居民在宣传栏前阅读，有的居民在休闲区一边晒太阳、一边聊天，有的居民在健身区锻炼身体……昨日，记者在老城区邙山街道国花社区东方光源小区看到，与以往相比，小区面貌焕然一新，地面干净，道路整洁，休闲健身设施完备……居民乐享创建带来的实惠。

“居民‘点单’，我们‘送单’，让服务更精准、更给力。”河南省洛阳监狱文明创建工作相关负责人金奇说，东方光源、元阳隆城、云顶绿城3个小区的创建工作是由河南省洛阳监狱分包的。为真正了解分包区域居民的“急难愁盼”，他们依托社区网格化管理优势，组建了“社区网格员+志愿者”队伍，利用工作日休息时间，先后5次入户调查。截至目前，他们共发放、回收调查问卷1283份。

创建工作人员在入户调查中，耐心地向居民讲解创建知识和文明创建的意义，引导居民积极参与文明创建。其间，他们还向居民宣传疫情防控措施和防范电信网络诈骗、网络安全等知识，让大家进一步增强防疫意识、防诈意识。

据调查，社区居民对不文明养犬、电动车充电桩数量不足、缺少公共绿地及休闲健身场所、非机动车乱停乱放等问题反映较多。针对居民需求，工作人员将问题梳理后拿出解决方案，而后积极与相关部门对接加以解决，规划社区非机动车停车位，安装充电插座380个，设计并安装社区导览图……

“以前，楼道里贴满了小广告，路上堵满了车，非常闹心，也不安全。”东方光源小区居民赵女士提及小区改造前的情况颇为感慨，“现在，楼道里整洁了，大家都把车辆停在专门规划的停车区内，堵车的日子一去不复返了。”

“每天在干干净净的小区里散步，心情很愉悦。我和老伴看到马路上有垃圾就捡起来放到垃圾桶里。人人参与，城市文明水平才会提高。”市民张艳说道。

一点一滴的“小文明”汇聚成“大风雅”，凝聚成洛城人积极参与创建全国文明典范城市的磅礴力量和巩固全国文明城市创建成果的底气。河南省洛阳监狱相关负责人说，下一步，他们将继续加大宣传力度，推动垃圾分类知识普及，提升所负责小区居民参与积极性，让全国文明典范城市创建工作走深走实。（记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张豪 文/图）