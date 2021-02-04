洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周六，来洛阳市图书馆走近《黄河文明与河洛文学》
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 08:24

　　记者昨日从市图书馆获悉，黄河文化系列讲座本周六(11月6日)带您走近《黄河文明与河洛文学》。

　　本期讲座邀请洛阳师范学院文学院副院长、副教授、文学博士于涌，围绕黄河文明与河洛文学开讲。黄河文明在中华文明发展史中，具有独特的地位。其所形成的伦理意识、政治观念、思维方式、风俗习惯持续影响着中华民族的文明进程。于涌教授将带领读者走近河洛文学，探寻黄河文明。

　　讲座时间：本周六(11月6日)15时至17时。

　　地点：市图书馆一楼第一报告厅(洛龙区龙门大道71号)。

　　报名方式：活动限报名140人(接受团体预约，详情请拨打电话0379-61289178咨询)，有意参加的读者可通过“洛阳市图书馆”微信公众号报名。参加活动的读者请自备口罩，入馆前将进行体温检测、“洛康码”核验。

　　此外，市图书馆11月策划了几十场精彩读者活动，其中既有黄河明珠洛阳城连环画系列故事画展、“寻找洛阳记忆”馆藏地方文献主题书展等展览，又有黏土制作、少儿VR体验等适合培养儿童阅读兴趣的活动，还有家庭茶艺、国标舞基础等适合成人的课程。参与活动可关注“洛阳市图书馆”微信公众号，获取更多活动信息并在线报名。(记者 李冰 通讯员 张炜)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    洛龙区城市管理局：设...
    老城区葛家岭社区邻里...
    免费参观！“童眼看非...
    孟津黄河湿地保护区又...
    精彩热帖

    秋深气爽

    手机抓拍

    隋唐秋色美如画

    火烈鸟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605