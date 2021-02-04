本周六，来洛阳市图书馆走近《黄河文明与河洛文学》

记者昨日从市图书馆获悉，黄河文化系列讲座本周六(11月6日)带您走近《黄河文明与河洛文学》。

记者昨日从市图书馆获悉，黄河文化系列讲座本周六(11月6日)带您走近《黄河文明与河洛文学》。

本期讲座邀请洛阳师范学院文学院副院长、副教授、文学博士于涌，围绕黄河文明与河洛文学开讲。黄河文明在中华文明发展史中，具有独特的地位。其所形成的伦理意识、政治观念、思维方式、风俗习惯持续影响着中华民族的文明进程。于涌教授将带领读者走近河洛文学，探寻黄河文明。

讲座时间：本周六(11月6日)15时至17时。

地点：市图书馆一楼第一报告厅(洛龙区龙门大道71号)。

报名方式：活动限报名140人(接受团体预约，详情请拨打电话0379-61289178咨询)，有意参加的读者可通过“洛阳市图书馆”微信公众号报名。参加活动的读者请自备口罩，入馆前将进行体温检测、“洛康码”核验。

此外，市图书馆11月策划了几十场精彩读者活动，其中既有黄河明珠洛阳城连环画系列故事画展、“寻找洛阳记忆”馆藏地方文献主题书展等展览，又有黏土制作、少儿VR体验等适合培养儿童阅读兴趣的活动，还有家庭茶艺、国标舞基础等适合成人的课程。参与活动可关注“洛阳市图书馆”微信公众号，获取更多活动信息并在线报名。(记者 李冰 通讯员 张炜)