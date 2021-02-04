洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布23号通告

近期，国内多地出现新冠肺炎本土确诊病例和无症状感染者，“西北旅行团”相关的新冠肺炎疫情持续发酵，防控形势严峻复杂。为严格落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，严防疫情输入，确保广大群众身体健康和生命安全，现将有关事宜通告如下：

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的

通 告

洛疫情防指办〔2021〕23号

近期，国内多地出现新冠肺炎本土确诊病例和无症状感染者，“西北旅行团”相关的新冠肺炎疫情持续发酵，防控形势严峻复杂。为严格落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，严防疫情输入，确保广大群众身体健康和生命安全，现将有关事宜通告如下：

一、坚持非必要不出市。广大市民朋友要密切关注疫情发展动态，近期非必要不跨省市出行，不前往涉疫地区旅游、出差等。确需前往的，在出发前及返洛后均应向所在社区(村)报备或所在单位报批，途中做好个人防护。

二、严格遵守防疫规定。凡14日内从涉疫地区来(返)洛人员，请立即主动向所在社区报告相关旅居史，并积极配合落实相关管控措施。仍滞留涉疫地区的人员，请严格遵守当地的防疫规定，配合落实防疫措施。省外来(返)洛人员，建议携带48小时内核酸检测阴性证明或抵洛后第一时间进行核酸检测；检测结果未出之前，自觉做到不扎堆、不聚集，不到人员密集场所。

三、注意加强个人防护。请继续绷紧疫情防控这根弦，做好日常个人健康防护，坚持勤洗手、戴口罩、勤通风、保持一米线等良好卫生习惯和健康生活方式。每天进行自我健康监测，如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时，请立即前往就近的医疗机构发热门诊就诊，如实告知流行病学史；就医途中全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。

2021年11月2日