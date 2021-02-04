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洛阳越来越多的市民骑电动车佩戴头盔 您也赶快加入吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.02 22:03

　　近日，记者在洛阳街头发现，随着市民交通安全意识的提高，骑电动车自觉佩戴安全头盔的市民也越来越多。

　　11月2日7时40许，正值上班早高峰，在王城大道与开元大道交叉口处，记者观察发现，有七成以上骑电动车的市民，都佩戴了安全头盔。

　　“我以前认为，骑摩托车才需要戴头盔，骑电动车不用，所以没有戴头盔的习惯。后来经常听交警劝导教育，逐渐意识到了骑电动车戴头盔，骑车出行更加安全，现在骑车不戴头盔反而不适应了。”一位市民说。

　　市公安局交警支队相关负责人说，去年以来，市交警部门根据公安部交管局部署，开展“一盔一带”安全守护行动，对骑乘电动车不佩戴安全头盔的行为，交警部门进行现场纠正，并采取多种措施，开展劝导教育工作。

　　记者又在辽宁路与丽新路交叉口看到，对于骑电动车没有戴安全头盔的市民，长春交巡大队的执勤民警会登记他们的信息，并请他们加入交通安全宣传微信群。市民登记信息，在群内发言承诺今后会在骑电动车时依法佩戴安全头盔后，交警予以放行。

　　在九都路与金业路交叉口，老城交巡大队的民警为骑电动车没有佩戴安全头盔的市民，提供了“四选一”的劝导教育方式。骑电动车没有佩戴安全头盔的市民可以选择在朋友圈中转发佩戴安全头盔的温馨提示；也可以选择扫描微信二维码，观看20分钟骑电动车未佩戴安全头盔的交通事故警示录；还可以扫描微信二维码，参加交通安全知识小测试，并取得80分以上成绩；或参加志愿劝导活动20分钟。

　　“高高兴兴上下班，戴好头盔再出发。”“严字当头管秩序，佩戴头盔保安全。”在启明西路与启明南路交叉口，瀍河交巡大队启明中队中队长郭伟峰将劝导教育市民骑电动车佩戴安全头盔编成快板“段子”，通过现场表演、录音播放等形式，向过往市民宣传。

　　“据统计，摩托车、电动车驾乘人员死亡事故中，约80%为颅脑损伤致死，骑摩托车、电动车时正确佩戴安全头盔，能够有效降低交通事故死亡风险，对保护群众生命安全具有重要作用。”市公安局交警支队相关负责人说，希望大家能意识到，正确佩戴安全头盔，是为自己的生命安全负责，从而自觉佩戴安全头盔，并发动身边的家人、朋友，共同安全文明出行。(记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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