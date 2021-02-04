冷空气要来！洛阳又要下雪啦

@洛阳人请注意，目前，一股“全能型”冷空气正在酝酿，并将在本周中后期横扫我国大部地区。它影响时间长、降温猛、携风带雨雪，并可能达到寒潮标准，有足够的实力冻哭你。届时我国北方气温普降10℃以上，东北将遭遇今冬首轮强降雪，华北或飘雪。

@洛阳人请注意，目前，一股“全能型”冷空气正在酝酿，并将在本周中后期横扫我国大部地区。它影响时间长、降温猛、携风带雨雪，并可能达到寒潮标准，有足够的实力冻哭你。届时我国北方气温普降10℃以上，东北将遭遇今冬首轮强降雪，华北或飘雪。

中国天气网首席气象分析师胡啸分析，11月4日至7日，冷空气将自西向东影响我国，大部地区气温将下降8℃到10℃，部分地区降温幅度可达12℃到15℃，局地16℃以上。

洛阳市气象台根据气象资料分析，3日至5日、8日至9日受静稳天气影响，我市有不同程度的雾霾；4日至6日有低槽东移，我市多阴雨天气；6日至7日受强冷空气影响，有大风降温天气。具体预报如下：

3日(周三)，多云到晴天，有轻到中度霾，偏西风2级到3级，气温9℃到21℃；

4日(周四)，多云转阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏南风2级到3级，气温9℃到20℃；

5日(周五)，小雨或零星小雨转多云，气温12℃到18℃；

6日(周六)，阴天转小雨，山区有降雪，偏北风5级左右，阵风8级，气温3℃到15℃；

7日(周日)，多云转晴天，西北风5级减小到3级左右，气温2℃到8℃；

8日(周一)，晴天间多云，气温4℃到12℃；

9日(周二)，晴天间多云，气温4℃到13℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博 俞飞)