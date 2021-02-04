北国列车，在额济纳的十一天

每年9月下旬到10月中旬是额济纳胡杨林的最佳观赏期，接到河南旅游专列的行车任务，洛阳铁路公安处乘警支队辅警史戎博满心期待。但因当地突发疫情，该班组36名工作人员在火车上隔离11天。

每年9月下旬到10月中旬是额济纳胡杨林的最佳观赏期，接到河南旅游专列的行车任务，洛阳铁路公安处乘警支队辅警史戎博满心期待。但因当地突发疫情，该班组36名工作人员在火车上隔离11天。

10月29日22时，这班列车抵达洛阳，乘务人员与275名旅客被闭环转运至隔离酒店。近日，记者拨通了史戎博的电话，听他讲述“特殊的行车任务”的故事。

为200位乘客寻找行李

10月14日，由郑州客运段北京二队三组担当河南旅游专列由洛阳发车，经过南阳、银川，于18日5时到达额济纳站。额济纳的清晨已是寒气刺骨，但丝毫没有影响旅客们游玩的热情。

史戎博介绍，651名旅客洗漱完毕，5时30分下车，在导游的带领下奔赴胡杨林景区。没想到，他们刚到景区，就接到地方政府疫情防控的通知：因为突发疫情，所有人员就地隔离。这群旅客被安排住进酒店，但他们的大部分行李还在列车上。

“这651名旅客平均年龄63岁，很多人患有高血压、糖尿病等慢性病。”史戎博说，由于行程安排为两天一夜，所以旅客携带了随身物品及少量药品。

所需药品怎样送到乘客手里？据介绍，经过多方协调，最后采取无接触取药的方式：列车工作人员将行李箱消毒后拿到站台，由车站工作人员从站台拿到站外广场，再次消毒后，由当地疫情防控部门人员交给旅行社工作人员。

史戎博说，工作人员分6次累计为近200名旅客找到了他们急需的行李。

众人拾柴火焰高

10月18日，旅客下车后，列车员留在车上。“因为疫情，战场封闭，所有人不许进出。”全车36名工作人员，听到这个消息，个个面色凝重。

“大家平时又忙上班，又忙家里，这下咱们可有机会补觉了。”列车长刘熠赟安慰大家说，当列车长6年，他与班组成员一起经历过台风、经历过雪灾。这一次，是新的考验。

原定8天的值乘任务，让所有的准备都不充分。10月18日接到隔离通知后，乘务人员迅速补给了一次物资。但第二天额济纳旗达来呼布镇被调整为中风险地区后，为了不给当地添麻烦，工作人员就自力更生。

千年的胡杨不仅是精神支撑，更是生活燃料。煤炭耗尽后，站场里的杨树枝就成了替代品。每天，工作人员在站场捡拾杨树枝当柴火。26日下午，第一车补给从数百公里外的临河站送到了额济纳。第二天中午，工作人员包了顿白菜猪肉馅饺子，“用自己捡的柴煮自己包的饺子，特别香。”史戎博开玩笑地说，他们把这叫“戈壁除夕宴”。

永恒的《额济纳之歌》

白天，观察窗外的羊群和骆驼成了史戎博的“固定节目”。“幸运的是我们列车的轨道在最外侧，可以看到站场外的风景。”史戎博说。和史戎博一起当班的是乘警长刘长江，今年55岁，2001年从武警退役分配到洛阳铁路公安处乘警支队后，已在这个岗位工作了20年。他和史戎博分别是这次班组工作人员中最年长与最年轻的人。

为了活跃情绪，给单调的生活增添色彩。史戎博和他的搭档发挥音乐创作天赋，创作了《额济纳之歌》。

“神奇的额济纳，神秘的家园，千年的胡杨林是你的傲骨……”史戎博说，每天大家一起唱着《额济纳之歌》，更加坚定了他们克服困难的决心。

车厢内的瞬间给这次出行任务增添了暖意。24日是列车工作人员樊新争母亲80岁生日，不能回家为母亲庆生的他朝着家乡的方向磕头跪拜，将照片送给远方的母亲，祝她生日快乐。

“待到春风传佳训，我们再相逢。”尽管处于隔离状态，回到家乡的史戎博难掩兴奋之情，不由得哼唱小曲，他期待与家人早日团聚……（见习记者 梁笑宇 记者 贾臻）