加大涉农贷款投放 加速赋能乡村振兴——建行洛阳分行以金融产品和服务推进金融支农

“赵行长，你这可真是解决了我的燃眉之急，关键时候，还是你们建行服务贴心。”栾川县某公司刘总紧紧握住建行栾川支行赵彦炳的手，不住的感谢，称赞对建行为他公司发放“乡村农担贷”46万元，不但解决目前的资金困境，而且也为疫情下企业的发展增强了信心。

“赵行长，你这可真是解决了我的燃眉之急，关键时候，还是你们建行服务贴心。”

栾川县某公司刘总紧紧握住建行栾川支行赵彦炳的手，不停地感谢，称赞对建行为他公司发放“乡村农担贷”46万元，不但解决目前的资金困境，而且也为疫情下企业的发展增强了信心。

助力乡村振兴，建行积极担当作为，建行积极创新乡村振兴服务方式，大力扶持农业特色产业、特色项目、特色产品，快速把落实乡村振兴政策，变为实际行动。目前，建行洛阳分行先后投放涉农贷款达70.23亿元，居全省建行第一。

抓机遇 明确目标定位惠民生

“大力扶持农业特色产业、特色项目、特色产品，快速把落实三年行动方案转化为助力乡村振兴的实际行动。”

建行洛阳分行党委一班人，抓国家大力推进乡村振兴的机遇，把服务乡村振兴业务作为一项重要的政治任务来抓。先后建立健全党组织一把手抓乡村振兴业务的工作机制，市分行党委书记、行长董琦同志定期主持召开党委会和专题会议，专门听取部门和支行乡村振兴工作专题汇报，带头深入乡村调查研究，亲自指导推进乡村振兴工作，特别是9月份指标冲刺的关键时期，在一对一听取相关部门和县支行涉农贷款情况汇报的同时，亲自主持召开党委扩大会，专题研究推进涉农信贷业务， 反复强调要把涉农贷款投放作为助力乡村振兴的最佳切入点，快做多做持续做，并要求办公室对涉农贷款进行专项督办，确保完成预定目标。

年初以来，建行坚持把涉农贷款作为发展乡村振兴业务、助力全市乡村振兴的重要切入点，特别是《建行河南省分行金融助力乡村振兴三年行动方案》出台后，洛阳分行围绕《方案》确立的“六大行动、三十大工程”细化措施、精选项目，通过加大信贷资金投放力度，积极支持当地农业产业化龙头企业。仅9月份，该行就先后投 放涉农信贷资金5.07亿元，用行动诠释建行的大行责任担当。

抓落实 助力涉农业务进村入户

“小伙子辛苦啦！感谢你们大老远过来，这回我也有自己的银行卡啦！”伊川县王村的张老伯握着建行伊川支行行长杨超峰的手激动地说。

为了让更多乡村百姓足不出户体验建行产品的便利，将金融服务送进田间地头，建行不断加大的“裕农通”业务服务点布局，将银行开到村民家门口，并送金融知识到田间地头，现场开设“金融知识小讲堂”，为村民们讲解建行裕农、惠农政策，宣传反假货币知识。

与此同时，建行不断深入推动省分行“百县万户”助农贷款专项营销活动，制定《洛阳分行2021年“扩面上量”农户贷款专项营销活动方案》，明确措施、倒排进度、层层推进、狠抓落实。举办乡村振兴业务专题培训班，对乡村振兴人才库人员和支行相关业务人员进行涉农信贷产品营销及“裕农客户测额提额”针对性培 训，梳理下发《乡村振兴贷款产品介绍》，有针对性加强涉农贷款营销。围绕涉农信贷规模、流程、审批等问题积极做好沟通协调工作，借助省行之力与省农担公司 及相关部门协调解决规模、流程、项目等具体问题；同时，乡金、普惠、风险等部门各司其职，相互联动配合，实现首笔“乡村农担贷”成功投放，为加快推进涉农 信贷业务，发放对公涉农贷款3.65亿元、农户贷款1.42亿元，深度服务“三农”，助力乡村振兴做出了积极的贡献。(张三亮 赵彩艺)④