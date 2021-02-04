即日起，洛阳启动3-11岁人群新冠疫苗接种

11月2日，洛报融媒记者从市疫情防控指挥部办公室获悉，即日起，我市启动3-11岁人群新冠疫苗接种，按照知情、同意、自愿原则，积极引导3-11岁适龄无禁忌人群应接尽接，力争12月底前完成全程接种。

11月2日，洛报融媒记者从市疫情防控指挥部办公室获悉，即日起，我市启动3-11岁人群新冠疫苗接种，按照知情、同意、自愿原则，积极引导3-11岁适龄无禁忌人群应接尽接，力争12月底前完成全程接种。该年龄段人群在接种过程中有哪些注意事项？洛报融媒记者邀请市疾控中心免疫规划专家田鹏带来权威解答。

问：为何为3-11岁人群接种新冠疫苗？

答：世界卫生组织监测数据显示，儿童新冠病毒感染病例的占比逐渐增加。儿童也是新冠肺炎易感人群，幼儿园、小学是人员密集场所，一旦有疫情发生，易造成局部传播流行。接种疫苗是预防新冠肺炎最好的办法。开展儿童新冠疫苗接种，是阻断病毒传播的重要措施，有利于我市进一步构建全人群免疫屏障。

问：适合3-11岁人群的新冠疫苗有哪些？

答：目前3-11岁人群获批使用的疫苗有国药集团中国生物北京生物制品研究所有限责任公司(北京生物，包括成都生物、兰州生物、长春生物等分装)、武汉生物制品研究所有限责任公司(武汉生物)和北京科兴中维生物技术有限公司(北京科兴中维，包括北京科兴、科兴(大连)等分装)生产的新冠病毒灭活疫苗(Vero细胞)。

所接种的灭活疫苗(Vero细胞)免疫程序为2剂次，2剂之间的接种间隔建议≥3周，第2剂应在首剂接种完成后8周内完成，使用的剂量和方法与成年人相同，接种继续实行免费政策。

问：能否与其他疫苗同时接种？

答：不能同时接种。儿童接种新冠疫苗，应与接种其他疫苗间隔14天以上。监护人请注意，应优先接种国家免疫规划疫苗和流感疫苗。但如果遇到动物致伤、外伤等情况，需紧急接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗、免疫球蛋白时，可不考虑与新冠疫苗的接种间隔。

问：禁忌事项和成人一样吗？

答：一样。监护人应充分了解接种新冠疫苗的禁忌症。如对新冠疫苗成分过敏，患有未控制的癫痫，或其他严重的神经疾病，都是不宜接种的。以前接种疫苗时发生过严重过敏反应，也要谨慎考虑。如孩子患有哮喘等慢性疾病长期服药，须向医生说明情况，请医生进行评估。

3-11岁人群表达能力有限，接种前，监护人一定要密切关注其身体状况，如实向医生告知孩子是否有禁忌症。如孩子近期身体不适、精神不佳，或严重过敏，均建议暂缓，待身体健康时再去接种。

问：接种时要注意什么？

答：儿童接种新冠疫苗时须监护人全程陪同，佩戴口罩、保持一米线。出发前，监护人要注意：提前了解新冠疫苗接种相关知识，在知情、同意、自愿原则的基础上完成新冠疫苗接种；避免孩子空腹、劳累，如孩子身体不适，则应暂缓接种；为孩子穿宽松的衣物方便接种。接种后，监护人要注意：必须在现场留观30分钟。如孩子有不适，应及时告知医生。满30分钟后，确认孩子无异常方可离开。回家后注意观察，不吃容易引发过敏反应的刺激性食物。如果接种儿童出现了怀疑与疫苗有关的不良反应时，要及时告诉预防接种门诊医生。

问：需要带什么证件？

答：监护人携带本人身份证、儿童身份证(如无身份证，需携带有儿童身份证号码的户口本)，及儿童《预防接种证》。

问：打完疫苗可以不戴口罩吗？

答：任何疫苗的有效性都不能达到100%。即便接种了新冠疫苗，监护人仍要教育儿童做好防护，注意勤洗手、少聚集、一米线，坚持科学戴口罩等。这不仅有利于阻断新冠病毒传播，对于预防秋冬季常见传染病同样有效。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 耿梅 梁秀梅）