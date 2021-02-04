一次性全部通过！“洛阳造”国产最长风电叶片获防雷系统认证

我国最长风电叶片朝工业量产再迈大步！2日，洛报融媒记者从洛阳双瑞风电叶片有限公司(以下简称“双瑞风电”)获悉，由其研发的10MW-SR210型叶片近日通过防雷系统认证，为后续批量生产奠定坚实基础。

我国最长风电叶片朝工业量产再迈大步！2日，洛报融媒记者从洛阳双瑞风电叶片有限公司(以下简称“双瑞风电”)获悉，由其研发的10MW-SR210型叶片近日通过防雷系统认证，为后续批量生产奠定坚实基础。

作为双瑞风电近年发力超长型大兆瓦海上风电叶片研发的最新成果，10MW-SR210型叶片于今年2月下线，长度达102米，是目前世界上最长的10兆瓦风电叶片，也是国内首支长度超过100米的风电叶片，创造了国内风电叶片长度新纪录。

“此次通过系统认证，标志着10MW-SR210型叶片为国内大型海上风电叶片防雷技术发展树立了新的行业标杆，进一步推动了我国风电叶片行业防雷技术发展。”双瑞风电相关负责人表示。

叶片作为风电机组雷电风险最大的部件，其雷电防护可靠性高低，对机组能否在全生命周期中安全运行起到决定性作用。而海洋环境中的超强台风、高频次大电量雷击等严苛自然环境，对风电叶片提出更高质量要求。10MW-SR210型叶片采用的碳玻复合梁结构，也为其防雷系统设计带来了挑战。

为全面提升防雷效果，10MW-SR210型叶片充分应用表面接闪传导技术，可以在遭遇雷电时实现接闪并快速分散传导，其配备的电势平衡系统，能够全面保护碳纤维不受损伤。此外，该款叶片在制造中使用的材料均具有优异耐腐蚀性能，再加上搭载的双瑞风电第四代防护体系SR-LE-Shield，实现了整体叶片防雷能力的大幅度提高，有效解决海上叶片前缘防护难题，保障海上风电叶片的安全可靠。

此次认证也是该款叶片继完成静力测试和关键部位疲劳测试后，获得的又一次权威认证。

其认证单位北京鉴衡认证中心系中国计量科学研究院组建成立的第三方中介服务机构，是全球风电领域的权威知识与技术服务供应商，迄今已在风电领域累计参加26项国际标准、38项国家与行业标准制修订。在测试中，10MW-SR210型叶片一次性全部通过标准要求的所有测试项目，最终被认定防雷系统达到IEC61400-24标准LPL I级防护水平，并获颁认证证书。

目前，10MW-SR210型叶片已正式交付中国船舶集团海装风电股份有限公司。双瑞风电后续将继续围绕创新发力，依托实施关键核心技术攻关行动等，继续为打造“洛阳制造”“金质名片”贡献力量。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 贾笑盈）