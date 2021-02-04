医保账户上的钱可否用来给家人参保？相关部门这样回复

有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，近期她收到一条短信，上面说现在可以通过短信缴纳医保，且个人账户上的钱可给家人参保，想了解我市是否有相关政策。2日，记者向相关部门求证得知，我市没有相关政策，提醒大家切勿轻信。

有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，近期她收到一条短信，上面说现在可以通过短信缴纳医保，且个人账户上的钱可给家人参保，想了解我市是否有相关政策。2日，记者向相关部门求证得知，我市没有相关政策，提醒大家切勿轻信。

市民牛女士家住西工区，10月28日11点多，她收到一条有关医保的短信，上面提到职工医保可以通过电话短信参保，还可用医保卡为全家参保。短信参保方式是回复“0”不参保，回复“1”参保，最后还留有咨询电话。

“我还没听说咱们这里通过短信就可以参保。”牛女士说，现在诈骗方式花样繁多，她担心遭遇诈骗，不敢轻易回复。不过，她看到可用医保卡为全家参保的字眼，又有些心动，目前其个人医保账户上有2000多元，平时用不完，如果用这笔钱给家人参保，是个不错的选择，她拨打上面的咨询电话，提示是空号，想通过洛阳网“百姓呼声”核实我市是否有相关政策。

2日上午，记者根据牛女士提供的电话拨打过去，的确是空号。随后，记者又向市医保中心和市税务局求证，双方均表示我市未开通手机短信缴纳职工医保和城乡居民医保的方式。

市税务局相关科室负责人说，为做好今年的医保征缴工作，上月他们与通信公司合作，向居民发送缴费提醒短信，不过内容跟牛女士收到的信息不一样。目前，我市职工医保缴费方式为，参保单位缴费方式同职工医保缴费方式保持一致，可通过相关税务部门一并缴费，灵活就业参保人员可通过签订代扣协议进行银行代扣代缴，也可通过相关税务部门渠道自主缴费；城乡居民医保缴费方式，全市形成了“微信、支付宝等自助渠道缴费与银行委托代收、村(社区)集中代收等多元化方式并存，办税服务厅兜底”的立体缴费模式。

市医保中心工作人员说，个人医保账户上的余额可用于个人门诊看病或购买药品等使用，无法用于给家人参保，提醒大家不要轻易点击链接或回复，避免上当受骗。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 贾浏晖 文/图)