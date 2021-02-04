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文明创建竞答活动进入末尾冲刺期 最终排名即将公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.02 14:14

　　今天你答题了吗？

　　为进一步提升文明城市创建水平，引导全市广大党员群众参与文明城市创建，自9月8日市文明办(创建办)推出“君河湾之约”文明创建我答题竞答活动后，洛阳众多文明单位及企业踊跃参与，截至目前，参与答题的人数仍在不断增多。加之我市99块户外大屏、1700部电梯卫视、700台公交车移动电视和22列地铁报站屏以及45家电影院映前广告播放相关创建竞答内容，活动热度持续高涨，且受到了社会各界的广泛关注。

　　此前，洛阳市文明办(创建办)曾先后两次向社会公示了“君河湾之约”文明创建我答题竞答活动的答题排名。名单显示，市委编办、市政府发展研究中心、市公务接待中心、市质量计量检测中心、市文物局、豫西河务局等单位答题情况较好，洛阳理工学院、洛阳师范学院等高校的参与度也不错。从城区来看，洛龙区、汝阳县等的答题活跃度较高。

　　按照计划，竞答活动的截止时间为11月8日，目前，活动已进入末尾冲刺期，各单位及企业的竞答排名情况也将最终出炉。活动主办方提醒广大市民，竞答活动旨在丰富全民的文明知识、提升全民的文明素养、增强市民的城市“主人翁”意识，文明城市的建设事关每个市民的生活日常，希望广大党员群众再接再厉参与答题，为城市创建交上一份合格的答卷。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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