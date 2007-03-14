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“寒衣节”将至 ，这份《文明祭扫倡议书》请查收！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.02 14:14

　　11月5日是农历十月初一，也是缅怀故人、寄托哀思的“寒衣节”。为弘扬传统文化，培育文明新风，保护生态环境，日前，洛阳市文明办印发《“寒衣节”文明祭扫倡议书》，向社会各界发出倡议，文明祭扫，树立时代新风，助推洛阳市创建全国文明典范城市。

　　倡导低碳祭扫。倡导广大市民自觉增强环保意识，践行绿色发展理念，禁燃烟花爆竹、香纸冥物，低碳祭扫、文明祭扫、绿色祭扫，积极保护生态环境，共同守护洛阳的绿水青山。

　　倡导安全祭扫。祭扫中严格落实戴口罩、测体温、主动出示健康码等疫情防控常态化要求，遵守殡葬服务场所限量、预约、错峰等规定，少聚集，不扎推，保持间隔，做好个人防护。同时提高防火意识，做好防火工作，保证安全祭扫。

　　倡导文明祭扫。树立“丰祭不如厚养，孝道注重当下”的理念，倡导厚养薄葬，注重精神传承。树立科学意识，自觉摒弃焚烧香烛纸钱等陈规陋习，鼓励采取家庭追思、鲜花祭扫、网络祭祀等方式来寄托哀思，礼敬故人。

　　党员干部要积极引领，率先垂范，做文明祭扫的先行者、移风易俗的带头人，严格抵制并劝导不文明祭扫行为，倡树时代新风。(洛报融媒记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 张宏波)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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