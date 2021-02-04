即日起，洛阳恢复城市区机动车尾号限行

注意！即日起，我市城市区将恢复机动车尾号限行措施。 注意！即日起，我市城市区将恢复机动车尾号限行措施。 为切实做好今年秋冬季大气污染防治工作，改善空气质量，优化道路交通环境，保障群众健康，经市政府批准，从即日起恢复执行2019年12月31日《关于城市区道路交通管理规定的通告》(洛公【2019】155号)机动车尾号限行规定和2020年12月30日调整王城大道快速路主线道路(南山大道至邙岭大道段)纳入机动车尾号限行范围的规定。 11月7日前为缓冲期，对于违反尾号限行规定的车辆暂不予处罚，执勤民警将以批评教育为主。11月8日8时起，洛阳交警将依据规定通过电子监控进行查处。 货运车辆按照《关于城市区道路交通管理规定的通告》和2021年4月15日《关于调整城市区货运车辆禁限行管理规定的补充通告》(洛公通【2021】15号)等相关规定执行。 机动车尾号限行规定 (一)限行范围：丝路大道(不含)以东、三川大道～中州东路～安居路(不含)以西、邙岭大道(不含)以南、南山大道(不含)以北范围内道路、桥梁(含王城大道快速路主线)。 (二)限行时间：每天上午8:00至晚上19:00。 (三)限行车辆：所有机动车(含临时号牌，不含悬挂新能源号牌)。 (四)限行措施：每周一至周五，按机动车号牌最后一位阿拉伯数字(尾数为字母的，按字母前最后一位数字为准)，实行尾号限行。周一限车牌尾号为1和6的机动车；周二限车牌尾号为2和7的机动车；周三限车牌尾号为3和8的机动车；周四限车牌尾号为4和9的机动车；周五限车牌尾号为5和0的机动车。周六、周日、法定节假日及调整为休息日的工作日不限行。 （来源：洛阳交警）