提醒！在洛阳乘坐地铁 持纸质版健康码有效期调整为48小时

当前，全球疫情仍处于大流行态势，国内多地也发生本土聚集性疫情，疫情防控形势依然严峻；特别是近日由西北旅行团引发的疫情传染链已波及我国多省市，相关确诊病例活动轨迹点多、线长、面广，传播链条不断延长，且疫情源头尚未揭开，疫情防控形势严峻复杂。为防范疫情输入风险，严格落实常态化疫情防控措施，洛阳市轨道交通现对健康码的查验工作做出如下调整。

关于调整洛阳地铁健康码查验工作的通告

尊敬的市民、乘客朋友们:

当前，全球疫情仍处于大流行态势，国内多地也发生本土聚集性疫情，疫情防控形势依然严峻；特别是近日由西北旅行团引发的疫情传染链已波及我国多省市，相关确诊病例活动轨迹点多、线长、面广，传播链条不断延长，且疫情源头尚未揭开，疫情防控形势严峻复杂。为防范疫情输入风险，严格落实常态化疫情防控措施，洛阳市轨道交通现对健康码的查验工作做出如下调整：

1、河南省外来(返)洛人员，需出具48小时内核酸检测报告，检测结果为“阴性”配合健康码方可进站乘车。

2、独自乘车且无法出示健康码的老人、学生，可先行让家人将绿色健康码截图进行打印；持打印版健康码的乘客，打印页面应体现个人姓名或身份证号码等个人信息，进站时出示即可进站乘车(黑白打印健康码下方小字显示为“绿码”即可)；健康码有效期由原72小时内有效调整为48小时内有效。

洛阳轨道交通将持续开展重点区域消杀，提供优质客运服务，做好客流引导工作，全力营造健康、安全、快捷、和谐、有序的绿色出行环境。

温馨提示:为提高通行效率，请您在进站乘车时提前准备好并主动出示健康码。同时，再次提醒您乘坐地铁时请全程佩戴口罩，做好个人防护，并配合安检及测温工作。如需帮助，请及时联系车站工作人员，我们将竭诚为您服务，感谢您的支持与配合。

(来源：洛阳轨道交通微信公众号)

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