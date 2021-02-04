洛阳：打造潮流时尚消费街区 培育个性化多样化品质化消费新业态

昨晚8点，广州市场步行街华灯初上，行人来来往往，虽然深秋的夜已寒，但人们热情不减。

昨晚8点，广州市场步行街华灯初上，行人来来往往，虽然深秋的夜已寒，但人们热情不减。

“改造后的广州市场发生了翻天覆地的变化，来这里逛一逛仿佛穿越到民国时期，不仅有许多年轻人来拍照打卡，很多小店也符合年轻人的消费需求。”家住涧西区的吴晓红说。

吴晓红2013年大学毕业后在涧西区安家，见证了涧西区传统商业街区从少到多、从传统到特色的转变。她说：“不买东西光是走一走就心情舒畅，洛阳真是越来越潮了。”

说起潮流时尚，北京的“798”、上海的新天地，都是备受年轻人青睐的地方。曾经有一名美食博主统计，“制造业之都”东莞竟然是全国奶茶店密度最高的城市，每千人就拥有1.5家奶茶店。近年，东莞市在营商环境、人居环境、交通区位、产业结构等方面具备较强优势或后劲，吸引了越来越多的青年人才和青年创业者。

在东莞，青年人理所当然成了消费的主力军。而如今在洛阳，从广州市场的民国风、国际范儿，到老城历史文化街区步行街的历史情怀，再到西工小街的美食记忆……越来越多的消费街区成为年轻人的打卡地。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。

市第十二次党代会提出，要打造一批潮流时尚消费街区，培育个性化多样化品质化消费新业态，营造多姿多彩的生活环境，更好地满足青年人的消费需求。

今年以来，我市发挥广州市场步行街、老城历史文化街区步行街两个省级试点示范带动效应，深入推进西工小街、东关大街、铜驼暮雨步行街改造提升，推动伊水金街、龙门古街、关林步行街、隋唐西市等重点在建项目提速提质提效，实现了特色商业步行街县区全覆盖。

消费街区如何更多关注青年的特点、青年的需求、青年的体验，提升城市功能品质与青年人的契合度？

市商务局相关负责人表示，下一步，我市将结合青年所需所求，对标国际消费中心城市建设标准，学习借鉴北京、上海、广州、天津、重庆等5个首批培育城市经验，着力打造青年消费型城市。

一方面，大力实施特色街区商圈提升、消费品牌打造等工程，打造一批潮流时尚消费街区。以发展消费功能多、集聚能力强的商业综合体为核心，引导王府井、万达、建业、泉舜等大型商场、购物中心、城市综合体等零售商业集聚区优化经营管理模式，重塑业态场景组合，加快向“购物+餐饮+体验+社交”的沉浸式消费场所转变，为青年消费群体提供更加便利化的消费场景、更加优质的消费体验。

另一方面，我市要强力推进步行街改造提升。在持续提升广州市场、老城历史文化街区步行街两个省级示范步行街的基础上，有序推进西工小街、东关大街、铜驼暮雨、珠江路商业街改造提升，积极申报河南省第二批步行街改造提升试点。

随着更多潮流时尚消费街区惊艳亮相，青春的洛阳将孕育出更多新业态、新模式，城市活力不断迸发！(记者 李迎博 通讯员 金婷婷)